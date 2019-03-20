Во Львове дети с инвалидностью приняли участие в благотворительном фотопроекте: уникальные фото

Фотопроект "Мы разные, но мы равные" организовали для того, чтобы те, кто рядом, учились воспринимать детей с инвалидностью такими, какие они есть.

На фотографиях проекта "Мы разные, но мы равные" дети с различными нарушениями: они улыбаются, обнимаются и радуются жизни. У кого-то из них – аутизм, кто живет в мире тьмы и в некоторых замедленное интеллектуальное развитие.

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Проект родился только через пять рекордных дней. Для фотографа Ярослава Савчака, который имел уже различные фотосессии в более тридцати странах мира, это тоже был особый опыт. Он впервые не только фотографировал детей с инвалидностью, но и общался с ними.

Смотрите фото: уникальный фотопроект "Мы разные, но мы равные"

У третьеклашки Богданы Корешок слуховой аппарат. Девочка хорошо читает, знает немало стихов наизусть. Ее мать Лилия рассказала, что слух у девочки пошел на спад еще в восемь месяцев.

А вот еще одну участницу проекта Аню к фотографии несет на руках папа. У девочки – мышечная атрофия.

Мне понравилось, как делали макияж – почти как в кино, –

поделилась эмоциями девочка.

Такие проекты еще раз напоминают миру о детях с инвалидностью и о том, что о них нужно заботиться. Это также призыв к чиновникам слышать об их потребностях. Ведь когда организатора этой выставки называли недоразвитым и глухонемым, а он просто нуждался в чуть большем количестве внимания.

До пяти лет я не общался вовсе. Но благодаря своим родителям, Божьей милости и тем людям, которые всегда окружали, стал тем, кем есть. Очень счастливым. Успешным человеком,

– рассказал Владимир Мисяйло, соинициатор проекта.

Уникальные фотографии можно увидеть во Львовском дворце искусств. Впоследствии ее покажут в городском совете и областной администрации.

Смотрите видео: во Львове дети с инвалидностью приняли участие в особом фотопроекте