Во Львове мужчина пришел на торжества 9 мая в футболке с надписью "СССР"
9 мая по улицам Львова "Бессмертный полк" не ходил, однако без провокаций не обошлось и здесь.
Торжества по случаю 73-й годовщины победы над нацизмом состоялись во Львове на Холме Славы, передает корреспондент 24 Канала в прямом эфире.
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С самого утра возложить цветы в память тех, кто пал в войне, люди приходили на Марсово поле. Во время чествования к памятному месту пришел человек в футболке с запрещенной в Украине советской символикой. На одежде крупными буквами было написано "СССР" и изображен серп и молот.
Житель Львова своим внешним видом сразу привлек внимание полицейских.
Я эту футболку специально надеваю в День победы, потому что эта символика (советская – 24) победила в тот день. Я никого не боюсь,
– прокомментировал мужчина.
После общения с патрульными его провели к автозаку.