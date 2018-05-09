Во Львове мужчина пришел на торжества 9 мая в футболке с надписью "СССР"

9 мая по улицам Львова "Бессмертный полк" не ходил, однако без провокаций не обошлось и здесь.

Торжества по случаю 73-й годовщины победы над нацизмом состоялись во Львове на Холме Славы, передает корреспондент 24 Канала в прямом эфире.

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С самого утра возложить цветы в память тех, кто пал в войне, люди приходили на Марсово поле. Во время чествования к памятному месту пришел человек в футболке с запрещенной в Украине советской символикой. На одежде крупными буквами было написано "СССР" и изображен серп и молот.

Житель Львова своим внешним видом сразу привлек внимание полицейских.

Я эту футболку специально надеваю в День победы, потому что эта символика (советская – 24) победила в тот день. Я никого не боюсь,

– прокомментировал мужчина.

После общения с патрульными его провели к автозаку.