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УПА и Красная Армия: готовы ли примириться украинцы, которые воевали против Гитлера

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Вера Хорошавина и Григорий Гидей во время Второй мировой воевали против общего врага – Гитлера. Вместе с тем, друг друга считали врагами. Потому что женщина воевала в Красной Армии, а муж – в рядах УПА. Красноармейцы называли УПА пособниками нацистов, а те их, в свою очередь, – прислужниками Кремля.

Житомирянку Веру Хорошавину забрали на фронт в 17 лет. Ее молодость прошла под обстрелами и в холодных землянках. Она служила в войсках противовоздушной обороны – подносила 16-килограммовые снаряды для пушек. Уже в первом бою получила контузию.

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"Жили мы в землянках, нужно было шинелькой укрываться. А когда были большие налеты, нам отдавали указ бросать все и бежать к каждой батарее, чтобы подавать снаряды. Так прямой наводкой били по самолетам", – вспоминает участница войны.

Вера Григорьевна рассказала, что половина родственников и своя бригада до окончания войны не дожили. В частности, на войне женщина потеряла брата, а сама получила тяжелое ранение.

Григорий Гидей – ветеран УПА. В ряды повстанцев поступил сразу по созданию армии. Но поскольку был подростком, ему поручили быть связным. Он передавал сведения от одного подразделения другому, предупреждал об опасности. Приходилось передавать информацию и на конспиративную хату Шухевича в Белогорще, за которым пристально следили "кагэбисты".

Воїни УПА

Воины УПА

Война для молодого повстанца закончилась лишь в 1950-м году, когда попал в руки советской власти. Приговор в 25 лет воспринял по-философски.

Мне говорят: "Ваше последнее слово". А я: "Вы мне шьете измену родине. А я – украинец, и я не предал. Во-вторых, ваш суд – суд Линча. Тогда судья к прокурору говорит: "Правильно мы его осудили",
– рассказал разведчик УПА.

В Воркуте мужчина познакомился с будущей женой Римой. Русскоязычная украинка полностью перешла на родной язык и разделяет взгляды мужа. Супруги уверены, что с красноармейцами можно примириться, если те хотят, как и они, независимости для Украины.

Я готов примириться, пусть они и были воинами Советской Армии, но в душе остались украинцами,
– сказал Гидей.

У этих людей разные судьбы, но объединяет их Вторая мировая война. Вере Григорьевне о примирении с уповцами говорить трудно. Пока она не может преодолеть стереотипы. В то время господин Григорий зла на тех, кто воевал против него, не держит. Ведь по сути – и красноармейцы, и повстанцы воевали против общего врага – нацистской Германии.

Теги: Новости Украины История День Победы СССР УПА
Источник: 24 Канал
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Новости за 8 мая
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