Во Львове накрыли склад контрабандной одежды

Мужчины на постоянной основе ввозили из Польши на территорию Львовщины брендовую одежду и не платили налоги.

58-летний гражданин Италии и двое украинцв 34 и 43 лет ввозили во Львовскую область брендовый товар из Польши, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

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Одежда продавали в розницу и оптом через интернет-магазин по всей территории страны. Правоохранители нашли склад такой продукции, которая реализовывалась без учета государственных интересов.

Контрабандный мультибренд / Фото Прокуратура Львовской области

Контрабандный мультибренд / Фото Прокуратура Львовской области

Мужчины могут получить освобождение от уголовной ответственности в случае уплаты налогов.

Склад контрабандного мультибрендова – видео: