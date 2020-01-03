Во Львове накрыли склад контрабандной одежды
Мужчины на постоянной основе ввозили из Польши на территорию Львовщины брендовую одежду и не платили налоги.
58-летний гражданин Италии и двое украинцв 34 и 43 лет ввозили во Львовскую область брендовый товар из Польши, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.
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Одежда продавали в розницу и оптом через интернет-магазин по всей территории страны. Правоохранители нашли склад такой продукции, которая реализовывалась без учета государственных интересов.
Контрабандный мультибренд / Фото Прокуратура Львовской области
Контрабандный мультибренд / Фото Прокуратура Львовской области
Мужчины могут получить освобождение от уголовной ответственности в случае уплаты налогов.
Склад контрабандного мультибрендова – видео: