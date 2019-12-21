Во Львове обстреляли пассажирский автобус: фото

Во Львове обстреляли пассажирский автобус. К счастью, в общественном транспорте не было пассажиров, поэтому обошлось без пострадавших.

По информации пресс-службы полиции Львовской области, инцидент произошел в 7:35 на проспекте Червоной Калины. Пуля попала в боковое окно автобуса. К слову: На Львовщине автомобль влетел в школьный автобус: пятеро пострадавших Правоохранители установили, что выстрел был осуществлен из пневматического оружия. Однако стрелка пока еще не нашли. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Во Львове обстреляли пассажирский автобус

Пуля попала в боковое окно автобуса