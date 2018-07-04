Во Львове планируют создать IT-парк: когда и чем он будет удивлять

Во Львове планируют создать IT-парк: когда и чем он будет удивлять91 Читати новину українською
Львов вскоре станет городом с новейшими технологиями в сфере IT и энергосбережения. Уже за два с половиной года в городе Льва планируют создать IT-парк. Капсулу на месте строительства уже заложили.
В одной многоэтажке на окраине Львова айтишники построили для себя дом, где есть подземный паркинг, детская и спортивная площадки, зоны отдыха и скоростной Интернет.
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Сделали все, чтобы удобно жилось и отдыхалось, а, чтобы удобно работалось, принялись строить IT-парк.
Мы хотели создать место, где будет качественный рабочее пространство, качественное пространство для образования, науки, развития инноваций и современные лаборатории, доступ к которым будут иметь все университеты,
– сказал руководитель Львовского ИТ кластера Степан Веселовский.
Это пространство появится на 10 гектарах, где уже запланировали шесть офисных зданий и отель на 200 номеров. А еще спортивные и торговые центры и мультифункциональную зону для досуга. В целом парк даст городу более 14 тысяч рабочих мест. Стоить этот проект будет 160 миллионов долларов, а деньги на него дали иностранные инвесторы.
Этот проект полностью разработали в ИТ-сфере Львова, и они смогли победить с этим проектом. После того, как мы узнали больше о нем, мы оценили, насколько ИТ-сектор является успешным и важным не только для Украины и Львова, но и для всего мира. Эти компании растут очень быстро, они получают большие прибыли и создают новые рабочие места для самых умных и лучших украинцев,
– ответил главный исполнительный директор Windermere Investments Джордж Михал.
Реализовать первый этап проекта планируют через два с половиной года.
Таких парков в Украине нет, хотя в мире – это обычная практика. Вот так выглядит инновационный парк в индийском городе Бангалоре, площадь которого почти 70 гектаров.
Инновационный парк в индийском городе Бангалоре
На территории квартала расположены офисы самых известных производителей программного обеспечения, а еще – немало магазинов, торговый центр, оздоровительный клуб и 5-звездочный бизнес-отель. Благодаря развитию IT-сферы Бангалор теперь называют индийской кремниевой долиной.