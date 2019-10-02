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      Во Львове полицейское авто попало в ДТП и перевернулось: жуткое видео

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      Полицейское авто перевернулось после ДТП во Львове
      Полицейское авто перевернулось после ДТП во Львове / varta1.com.ua

      Во Львове утром 2 октября произошло жуткое ДТП с участием полицейского микроавтобуса. Ford Transit столкнулся с легковушкой Skoda Oсtavia и на ходу перевернулся.

      Авария с авто батальона полиции особого назначения Нацполиции во Львовской области произошла на улице Кульпарковской около 8 утра.

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      Легковушка выезжала на перекресток с улицы Окружной, а правоохранители ехали по Кульпарковской. На перекрестке авто столкнулись, в результате чего микроавтобус полиции перевернулся на бок. Кроме того, он на встречной полосе зацепил еще одну машину – Renault Kangoo.

       

      ДТП с участием полицейского авто во Львове / фото "Варты"

      Как видно на видео очевидцев, полицейское авто ехало на красный сигнал светофора. Однако, правоохранители не включили сирену и проблесковые огни.

      Полицейское авто перевернулось во Львове: видео

      На место аварии приехала скорая и еще несколько автомобилей патрульной полиции. Участники ДТП получили легкие травмы.

      В то же время, все обстоятельства и причины этого ДТП с участием полицейских будет выяснять Государственное бюро расследований.

      blog_ava
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Львова Аварии и ДТП Государственное бюро расследований
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