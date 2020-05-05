Во Львове разработали план по восстановлению туризма после карантина: этапы
Львов является популярным туристическим центром, куда съезжаются туристы из Украины и из-за ее пределов. К сожалению, во время карантина город пустовал без привычных посетителей, впрочем, с улучшением эпидемиологической ситуации туристическая жизнь тоже должна начать налаживаться. Так, во Львове разработали план восстановления туризма, который состоит из 5 этапов.
Он предусматривает, что уже в мае начнут работать гостиницы и заведения общественного питания. Об этом сообщил заместитель львовского городского главы по вопросам развития Андрей Москаленко на своей фейсбук-странице.
К теме На Львовщине намерены с 1 июня начать туристический сезон
Для Львова туризм – это в первую очередь о рабочих местах и налогах в бюджет. В целом во Львове в пиковые туристические месяцы задействованы 15% трудоспособного населения города. В прошлом году Львов посетили 2,5 миллиона гостей. От туристического сбора в 2019 году в бюджет Львовского городского совета уплачены 10 миллионов, а от уплаты НДФЛ – 198 миллионов гривен,
– отметил он.
Именно поэтому, по словам Москаленко, восстановление индустрии туризма для Львова важно.
План восстановления туризма во Львове
Этап 1. Запланирован на май (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов)
- Частичное открытие заведений туристической инфраструктуры (гостиницы, заведения общественного питания).
- Разработка и внедрение новых протоколов в гостиницах, ресторанах, кафе, проведения экскурсий, туристической деятельности, проведение событий.
- Частичное открытие учреждений культуры по отдельным протоколам (музеи).
- Запуск рекламных пакетов – для посетителей Львова.
Этап 2. Июнь
- Восстановление планового внутреннего туризма.
- С точки зрения гостей – ключевой станет безопасность путешествий и ценовая политика.
- С точки зрения малого и среднего бизнеса – работа в новых условиях – новые протоколы – в заведениях размещения, заведениях общественного питания и т.д.
- Запуск национальной промокампании – акцент на безопасность посещения.
- Запуск организованной экскурсионной дильности.
- Пилотный запуск публичных событий под открытым небом с ограниченным количеством людей (при условии соблюдения отдельного протокола).
Этап 3. Июль – август
- Постепенное открытие международного авиасообщения во Львове.
- Открытие дополнительных учреждений для посещения (центры досуга, учреждения культуры).
- Промокампания восстановления и развития делового туризма.
Этап 4. Сентябрь – октябрь
- Возможность проведения с соблюдением отдельного протокола событий с ограниченным количеством людей.
- Развитие возможности групповых организованных путешествий.
Этап 5. Ноябрь – декабрь
- Развитие группового организованного туризма.
- Соблюдение новых протоколов и новых стандартов станет новой обычной практикой функционирования учреждений сферы услуг и учреждений.
- Восстановление международного туризма.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине и во Львове? По состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 316 пациентов, еще 1 875 выздоровели.
На Львовщине зафиксировано 514 случаев коронавирусной инфекции, 15 человек умерли, 106 выздоровели.
Заметим, что суточный прирост больных COVID-19 в Украине значительно уменьшился по сравнению с предыдущими днями. По информации Минздрава, за 4 мая коронавирус обнаружили у 366 человек.