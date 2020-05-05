Во Львове разработали план по восстановлению туризма после карантина: этапы

Львов является популярным туристическим центром, куда съезжаются туристы из Украины и из-за ее пределов. К сожалению, во время карантина город пустовал без привычных посетителей, впрочем, с улучшением эпидемиологической ситуации туристическая жизнь тоже должна начать налаживаться. Так, во Львове разработали план восстановления туризма, который состоит из 5 этапов.

Он предусматривает, что уже в мае начнут работать гостиницы и заведения общественного питания. Об этом сообщил заместитель львовского городского главы по вопросам развития Андрей Москаленко на своей фейсбук-странице.

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Для Львова туризм – это в первую очередь о рабочих местах и ​​налогах в бюджет. В целом во Львове в пиковые туристические месяцы задействованы 15% трудоспособного населения города. В прошлом году Львов посетили 2,5 миллиона гостей. От туристического сбора в 2019 году в бюджет Львовского городского совета уплачены 10 миллионов, а от уплаты НДФЛ – 198 миллионов гривен,

– отметил он.

Именно поэтому, по словам Москаленко, восстановление индустрии туризма для Львова важно.

План восстановления туризма во Львове

Этап 1. Запланирован на май (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов)

Частичное открытие заведений туристической инфраструктуры (гостиницы, заведения общественного питания).

Разработка и внедрение новых протоколов в гостиницах, ресторанах, кафе, проведения экскурсий, туристической деятельности, проведение событий.

Частичное открытие учреждений культуры по отдельным протоколам (музеи).

Запуск рекламных пакетов – для посетителей Львова.

Этап 2. Июнь

Восстановление планового внутреннего туризма.

С точки зрения гостей – ключевой станет безопасность путешествий и ценовая политика.

С точки зрения малого и среднего бизнеса – работа в новых условиях – новые протоколы – в заведениях размещения, заведениях общественного питания и т.д.

Запуск национальной промокампании – акцент на безопасность посещения.

Запуск организованной экскурсионной дильности.

Пилотный запуск публичных событий под открытым небом с ограниченным количеством людей (при условии соблюдения отдельного протокола).

Этап 3. Июль – август

Постепенное открытие международного авиасообщения во Львове.

Открытие дополнительных учреждений для посещения (центры досуга, учреждения культуры).

Промокампания восстановления и развития делового туризма.

Этап 4. Сентябрь – октябрь

Возможность проведения с соблюдением отдельного протокола событий с ограниченным количеством людей.

Развитие возможности групповых организованных путешествий.

Этап 5. Ноябрь – декабрь

Развитие группового организованного туризма.

Соблюдение новых протоколов и новых стандартов станет новой обычной практикой функционирования учреждений сферы услуг и учреждений.

Восстановление международного туризма.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине и во Львове? По состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 316 пациентов, еще 1 875 выздоровели.



На Львовщине зафиксировано 514 случаев коронавирусной инфекции, 15 человек умерли, 106 выздоровели.



Заметим, что суточный прирост больных COVID-19 в Украине значительно уменьшился по сравнению с предыдущими днями. По информации Минздрава, за 4 мая коронавирус обнаружили у 366 человек.