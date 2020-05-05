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      Во Львове разработали план по восстановлению туризма после карантина: этапы

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      План по восстановлению туризма во Львове: этапы
      Во Львове представили поэтапный план по восстановлению туризма / 24 канал

      Львов является популярным туристическим центром, куда съезжаются туристы из Украины и из-за ее пределов. К сожалению, во время карантина город пустовал без привычных посетителей, впрочем, с улучшением эпидемиологической ситуации туристическая жизнь тоже должна начать налаживаться. Так, во Львове разработали план восстановления туризма, который состоит из 5 этапов.

      Он предусматривает, что уже в мае начнут работать гостиницы и заведения общественного питания. Об этом сообщил заместитель львовского городского главы по вопросам развития Андрей Москаленко на своей фейсбук-странице.

      К теме На Львовщине намерены с 1 июня начать туристический сезон

      Для Львова туризм – это в первую очередь о рабочих местах и ​​налогах в бюджет. В целом во Львове в пиковые туристические месяцы задействованы 15% трудоспособного населения города. В прошлом году Львов посетили 2,5 миллиона гостей. От туристического сбора в 2019 году в бюджет Львовского городского совета уплачены 10 миллионов, а от уплаты НДФЛ – 198 миллионов гривен,
      – отметил он.

      Именно поэтому, по словам Москаленко, восстановление индустрии туризма для Львова важно.

      План восстановления туризма во Львове

      Этап 1. Запланирован на май (при условии уменьшения динамики распространения коронавируса и ослабления правительственных запретов)

      • Частичное открытие заведений туристической инфраструктуры (гостиницы, заведения общественного питания).
      • Разработка и внедрение новых протоколов в гостиницах, ресторанах, кафе, проведения экскурсий, туристической деятельности, проведение событий.
      • Частичное открытие учреждений культуры по отдельным протоколам (музеи).
      • Запуск рекламных пакетов – для посетителей Львова.

      Этап 2. Июнь

      • Восстановление планового внутреннего туризма.
      • С точки зрения гостей – ключевой станет безопасность путешествий и ценовая политика.
      • С точки зрения малого и среднего бизнеса – работа в новых условиях – новые протоколы – в заведениях размещения, заведениях общественного питания и т.д.
      • Запуск национальной промокампании – акцент на безопасность посещения.
      • Запуск организованной экскурсионной дильности.
      • Пилотный запуск публичных событий под открытым небом с ограниченным количеством людей (при условии соблюдения отдельного протокола).

      Этап 3. Июль – август

      • Постепенное открытие международного авиасообщения во Львове.
      • Открытие дополнительных учреждений для посещения (центры досуга, учреждения культуры).
      • Промокампания восстановления и развития делового туризма.

      Этап 4. Сентябрь – октябрь

      • Возможность проведения с соблюдением отдельного протокола событий с ограниченным количеством людей.
      • Развитие возможности групповых организованных путешествий.

      Этап 5. Ноябрь – декабрь

      • Развитие группового организованного туризма.
      • Соблюдение новых протоколов и новых стандартов станет новой обычной практикой функционирования учреждений сферы услуг и учреждений.
      • Восстановление международного туризма.

      Какова ситуация с коронавирусом в Украине и во Львове? По состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 316 пациентов, еще 1 875 выздоровели.

      На Львовщине зафиксировано 514 случаев коронавирусной инфекции, 15 человек умерли, 106 выздоровели.

      Заметим, что суточный прирост больных COVID-19 в Украине значительно уменьшился по сравнению с предыдущими днями. По информации Минздрава, за 4 мая коронавирус обнаружили у 366 человек.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Туристический бизнес Путешествия Отдых Новости Львова Новости Украины Новости политики
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