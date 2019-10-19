Во Львове установят камеры с распознаванием лица и "островки безопасности"
Правоохранители Львова смогут отслеживать и находить людей в режиме реального времени. Возможно это станет благодаря камерам видеонаблюдения с системой распознавания лица.
Таких камер пока установят во Львове 32 – центре и на вокзалах. Об этом рассказали в "Варта1".
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Пресс-служба Львовского городского совета рассказала, что именно благодаря камерам видеонаблюдения уже в 2019 году удалось разыскать более 80 похищенных автомобилей.
Что планируют сделать еще в 2019?
- Установить еще 10 роботизированных камер в центральной части города.
- Всего в городе установить 180 обзорных камер.
- Расположить специальные камеры PanoVu для осмотра вживую больших территорий.
Во Львове презентовали систему видеонаблюдения с распознаванием лица / Фото ЛГС
Островки безопасности
Городские власти Львова будет создавать так называемые "островки безопасности". Говорится о специальных пунктах, которые помогут правоохранителям быстро реагировать на острые ситуации.
В таких островках будет обеспечена прямая связь с 102, Центром безопасности города и полицией. А также установят световую и звуковую сигнализацию при срабатывании тревожной кнопки.
Островки безопасности разместят:
- в парке Высокий Замок.
- в парке культуры имени Богдана Хмельницкого.
- в парке Ивана Франка
- на площади Рынок
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