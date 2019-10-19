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      Во Львове установят камеры с распознаванием лица и "островки безопасности"

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      Во Львове поставят особые камеры наблюдения
      Во Львове поставят особые камеры наблюдения / Колаж 24 каналу

      Правоохранители Львова смогут отслеживать и находить людей в режиме реального времени. Возможно это станет благодаря камерам видеонаблюдения с системой распознавания лица.

      Таких камер пока установят во Львове 32 – центре и на вокзалах. Об этом рассказали в "Варта1".

      Интересно: Где погулять в Киеве: небанальные места города Льва, которые вас удивят

      Пресс-служба Львовского городского совета рассказала, что именно благодаря камерам видеонаблюдения уже в 2019 году удалось разыскать более 80 похищенных автомобилей.

      Что планируют сделать еще в 2019?

      • Установить еще 10 роботизированных камер в центральной части города.
      • Всего в городе установить 180 обзорных камер.
      • Расположить специальные камеры PanoVu для осмотра вживую больших территорий.

      ЛМР

      Во Львове презентовали систему видеонаблюдения с распознаванием лица / Фото ЛГС

      Островки безопасности

      Городские власти Львова будет создавать так называемые "островки безопасности". Говорится о специальных пунктах, которые помогут правоохранителям быстро реагировать на острые ситуации.

      В таких островках будет обеспечена прямая связь с 102, Центром безопасности города и полицией. А также установят световую и звуковую сигнализацию при срабатывании тревожной кнопки.

      Островки безопасности разместят:

      • в парке Высокий Замок.
      • в парке культуры имени Богдана Хмельницкого.
      • в парке Ивана Франка
      • на площади Рынок

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Львова
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