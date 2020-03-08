Во Львове в марше женщин приняла участие колонна в костюмах из сериала "Рассказ служанки"

По улицам Львова 8 марта прошел марш за права женщин. Участие в нем приняли несколько сотен человек. Главное требование мероприятия – ратификация Стамбульской конвенции, которая направлена на предотвращение домашнего насилия и насилия в отношении женщин. Интересно, что в действе приняла участие колонна женщин, одетая в костюмы из антиутопического сериала "Рассказ служанки".

По сюжету этого сериала, фертильных женщин забирают в специальные лагеря, где их готовят к единой цели – зачать и родить ребенка для офицеров, чьи жены не способны это сделать. О марше за права женщин во Львове информирует "Громадское".

Тем временем в Харькове: Место женщины – повсюду: в Харькове прошел марш за права женщин – фото и видео

Если не делать каких-то шагов на опережение, то украинское общество относительно прав женщин может превратиться в эту антиутопическую страну из фильма,

– рассказала об идее таких костюмов организатор акции Марта Чумало.



Женщины в костюмах из сериала "Рассказ служанки" / Фото "Громадское"

О чем говорится в сериале "Рассказ служанки"?Это сериал, снятый по мотивам романа-антиутопии канадской писательницы Маргарет Этвуд.



Действие романа происходит в будущем, в вымышленном тоталитарном государстве под названием Республика Галаад, которая расположена на территории нынешних США. В Галааде вся власть и все права принадлежат военным. Другие граждане республики являются их слугами. Из-за загрязнения, в государстве только одна из сотни женщин могут рожать. Поэтому для вынашивания потомства насильно сгоняются со всей республики женщины соответствующего возраста, которые способны к деторождению. Их сначала учат, а потом отдают в семьи военных, где их насилуют и заставляют вынашивать и рожать детей. Они не имеют никаких прав.

К слову, в марше за права женщин приняли участие и мужчины. Они считают, что женщины и мужчины должны быть в равных условиях.

Марш жінок у Львові



Фото: Ана Море/Громадське радіо pic.twitter.com/H3v0AfwIY4 — Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 8, 2020

В то же время, возле городского совета Львова почти 3 десятка человек провели акцию против абортов.



Акция против абортов / фото "Громадское"

"Мы организовали эту акцию, потому что выступаем против легализации абортов. Собрались, чтобы больше людей нас услышало именно сегодня. Мы против абортов", – рассказал активист Ростислав Романченко.

Что известно о празднике 8 марта?Ежегодно 8 марта отмечают международный женский день как символ борьбы женщин за права и антисексизм. В Украине этот день является государственным выходным. Впрочем, в последние годы в обществе идет дискуссия о необходимости отменить праздник, потому что, мол, он является коммунистическим и сексистским.