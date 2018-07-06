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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Во Львове в трамвае внезапно умер пассажир

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Во Львове в трамвае внезапно умер пассажир
Во Львове в трамвае внезапно умер пассажир / lviv1256.com

В Львове 6 июля в одном из трамвайных вагонов 7-го маршрута на остановке улицы Турянского внезапно умер пассажир.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"На место происшествия оперативно прибыли медики, которые констатировали смерть пассажира. Сейчас на месте происшествия работают полиция, медики и служба безопасности движения ЛКП "Львовэлектротранс". Личность умершего и причины смерти устанавливают", – говорится в сообщении.

Как удалось выяснить, мужчина 1952 года рождения в возрасте 66 лет, по предварительной версии, умер естественной смертью или в результате заболевания.

Теги: Новости Украины Новости Львова
Источник: 24 Канал
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