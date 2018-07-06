Во Львове в трамвае внезапно умер пассажир
В Львове 6 июля в одном из трамвайных вагонов 7-го маршрута на остановке улицы Турянского внезапно умер пассажир.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Читайте также: "Львовская мастерская шоколада" будет судиться за логотип с Россией
"На место происшествия оперативно прибыли медики, которые констатировали смерть пассажира. Сейчас на месте происшествия работают полиция, медики и служба безопасности движения ЛКП "Львовэлектротранс". Личность умершего и причины смерти устанавливают", – говорится в сообщении.
Как удалось выяснить, мужчина 1952 года рождения в возрасте 66 лет, по предварительной версии, умер естественной смертью или в результате заболевания.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии