Во Львове в трамвае внезапно умер пассажир

В Львове 6 июля в одном из трамвайных вагонов 7-го маршрута на остановке улицы Турянского внезапно умер пассажир.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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"На место происшествия оперативно прибыли медики, которые констатировали смерть пассажира. Сейчас на месте происшествия работают полиция, медики и служба безопасности движения ЛКП "Львовэлектротранс". Личность умершего и причины смерти устанавливают", – говорится в сообщении.

Как удалось выяснить, мужчина 1952 года рождения в возрасте 66 лет, по предварительной версии, умер естественной смертью или в результате заболевания.