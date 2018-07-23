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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Во Львове задержали таксиста с большой дозой алкоголя в крови

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Во Львове задержали таксиста с большой дозой алкоголя в крови
Во Львове задержали таксиста с большой дозой алкоголя в крови / Фото из открытых источников

В воскресенье, 22 июля, во время патрулирования во Львове полицейские обнаружили водителя такси с признаками алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

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"Вчера, во время патрулирования на улице Шота Руставели, экипаж полиции обнаружил автомобиль такси Opel Astra на иностранной регистрации, который стоял с нарушением правил дорожного движения. Инспекторы подошли пообщаться с водителем и сразу увидели у него признаки алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, мужчина рассказал патрульным, что он там стоял недолго, потому что во время управления автомобиль сломался, поэтому он вынужден был остановиться.

Правоохранители предложили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения, на что мужчина согласился.

"В присутствии двух свидетелей мужчина прошел проверку на приборе Drager. Результат – 3,26 промилле. Это более чем в 16 раз превышает допустимую норму. На мужчину составили протокол по ст. 130 кодекса Украины об административных правонарушениях", – рассказали патрульные.

 

Теги: Новости Украины Новости Львова Полиция Алкоголь
Источник: 24 Канал
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