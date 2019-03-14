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      Во время проверки госпредприятия часто встречали нас забастовками, – экс-министр экономики

      Что это было? 14 Читати новину українською

      Экс-министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичюс в программе "Что это было?" рассказал, почему он подал в отставку, кого предлагал Гладковский на должности в оборонной сфере и об объеме "черного рынка" в Украине.

      Об объеме "черного рынка" в Украине

      – Украинскую экономику оценивают в более 100 миллиардов долларов, теневая экономика занимает еще 50% от этой суммы. Одна из сфер, где, по моему мнению, есть положительные сдвиги, это – прозрачность государственных предприятий.

      Читайте также: Мажорне мародерство в "Укроборонпромі": як у світі реагують на корупційний скандал в Україні

      Когда мы начинали работать, все они даже не были обязаны публиковать свою финансовую отчетность. Конечно, не было также и международного аудита. К сожалению, "Укроборонпром" пытался обойти постановление, по которому прозрачность компании увеличивалась.

      – Я не раз инициировал проверки госпредприятий. Почти всегда по политическим мотивам там организовывали "итальянские забастовки".

      Что такое "итальянская забастовка"?
      Резкое снижение работниками темпа работы вследствие слишком строгого соблюдения служебных инструкций или даже полное прекращение работы при одновременном сохранении их присутствия на рабочих местах.

      О лоббировании со стороны Гладковского

      – Ранее министр экономики был также и членом Совета национальной безопасности обороны, поэтому он ходил на такие встречи. Как всегда, чтобы раскритиковать или даже снять с должности какого-то государственного чиновника, использовалось лишь несколько таких методов: они либо критиковали, что чиновник не удается в детали, или говорили, что у него нет стратегического видения.

      – Такие люди постоянно критиковали чиновников или через Верховную Раду, или через СНБО и в результате я попросил показать людей, которых считают лучшими.

      – Первым кандидатом на должность министра обороны стал какой-то человек, о котором до этого ничего не было слышно. Но было видно, что это не простой человек. И когда я спросил, кто его сюда пригласил, он гордо посмотрел на меня и ответил: "придет время и вы поймете". Через некоторое время пришел другой кандидат на эту должность – Пинькас. Его как раз и порекомендовал Гладковский.

      О вмешательстве в деятельность на посту министра

      – Сторона защиты хочет "замять" расследование о вмешательстве в мою деятельность и закрыть дело. Они даже подали соответствующее ходатайство, ведь прошло уже три года. Однако осталось еще много свидетелей, которых допросили, в частности Кононенко и Пасичник.

      Почему Абромавичус подал в отставку?
      3 февраля 2016 года министр экономического развития и торговли Абромавичус заявил о решении подать в отставку из-за отсутствия поддержки и активного противодействия проведенным его командой реформам. Он обвинил народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко в блокировании работы МЭРТ и давлении.

      В этот же день на сайте НАБУ появилось сообщение, что их детективы уже начали проверку фактов, озвученных Абромавичусом относительно возможного вмешательства в работу МЭРТ со стороны Кононенко и других депутатов.

      – На фоне всего происходящего в последнее время, мои проблемы кажутся очень маленькими. Хотя мне и неприятно в течение трех лет ходить на судебные заседания, большинство из которых вообще отменяют.

      – Своим заявлением об отставке я хотел привлечь внимание общественности. Сейчас безнаказанность в Украине проявляется все больше и мы видим, сколько людей на выборах намерены голосовать за новых кандидатов.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Что это было? Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме Игорь Кононенко Министерство экономического развития и торговли Айварас Абромавичус
      Источник: 24 канал
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