Во время Марша равенства в Киеве пострадали противники ЛГБТ

В воскресенье в Киеве, 17 июня, прошел Марш равенства. На пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской произошли столкновения противников ЛГБТ и правоохранителей. Семь человек доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Лученко на своей странице в Facebook.

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Минимум 10 пострадавших, сейчас 7 из них находятся в больнице. К примеру, полиция избила 17-летнюю девушку, которая, как говорят окружающие, не совершала никаких противоправных действий – просто досталось за компанию со всеми. Есть информация о малолетнем пострадавшем, которую сейчас проверяем. Закон о нацполицию строго ограничивает применение резиновых дубинок, тем более, вряд ли может составлять опасность для спецназовца девушка весом меньше 50 кг,

– написал он.

Депутат отметил, что эти лица не имели никаких противоправных намерений, кроме того они согласно закону заблаговременно предупредили представителей власти о намерении собраться для молитвы возле памятника Михаилу Грушевскому.

Смотрите видео: Марш полицейского произвола

Напомним, 17 июня перед началом Марша равенства "Киевпрайд-2018" в Киеве противники акции устроили стычки с правоохранителями. Вследствие этого полиция задержала 56 человек.

После инцидентов члены националистических организаций заблокировали дорогу под Шевченковским райотделом полиции с требованиями освободить задержанных перед "Маршем равенства" активистов. Через некоторое время всех задержанных отпустили.

Активисты также утверждали, что в результате столкновений с полицией среди их собратьев есть раненые.