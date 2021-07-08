Инцидент произошел поздним вечером 7 июля на проспекте Гагарина возле ТЦ "Нагорка". Об этом сообщила очевидица Изольда Штольц в чате жалоб Департамента транспорта Днепровского горсовета. Она тогда находилась в троллейбусе.

Интересно "Что же это творится": в Ровно девушка в троллейбусе разделась, кондукторша ругала за маску

Троллейбус бросало из стороны в сторону

По словам пассажирки, она села в троллейбус на остановке возле торгового центра. Изольда Штольц рассказывает, что в транспорте очень громко звучала музыка. Возле водителя были две пьяные женщины. Они вели себя неадекватно, пили и танцевали.

Только села в 16 троллейбус. У водителя две дамы танцуют и бухают. В салоне громко звучала музыка,

рассказала возмущенная женщина.

Также она опубликовала соответствующее видео. По словам пассажирки, из-за того, что троллейбус – сам по себе громкий, на кадрах музыку слышно плохо.

В Днепре водитель троллейбуса устроил вечеринку: видео Изольды Штольц

Изольда Штоль добавила: водитель слишком резко рулил, поэтому троллейбус бросало в разные стороны. Женщина испугалась ехать дальше и вышла на следующей остановке.

Обратите внимание! Ранее в Днепре к ондуктор троллейбуса устроил танцы. Там была громкая музыка и светомузыка. Позже в сети опубликовали видео танца.

В Днепре женщины пили и развлекались в троллейбусе: смотрите видео Изольды Штольц