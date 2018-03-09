Водитель чудом остался жив в результате жуткой ДТП под Киевом

Вечером 9 марта под Киевом на Житомирской трассе произошла серьезная авария, в результате чего отбойник "прошил" автомобиль Infiniti.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

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"Предварительно, перед разворотом водитель автомобиля Infiniti применил экстренное торможение, поэтому его начало заносить и отбросило в отбойник, который "прошил" автомобиль. К счастью, отбойник чудом не задел водителя", – отмечают журналисты.

На месте инцидента работали специальный аварийно-спасательный отряд и патруль полиции.

Также ресурс опубликовал фото и видео с места происшествия.

Страшное ДТП на Житомирской трассе под Киевом: видео

Напомним, похожая ДТП произошла утром 9 марта на Львовщине - там также автомобиль протаранил отбойник, правда оно, к сожалению, завершилась летальным исходом.