Водители "переплывали" дорогу на автомобилях под Киевом: потрясающие фото и видео

Из-за наводнения под Киевом произошла чрезвычайная ситуация – дорогу затопило почти на два метра, поэтому местные жители не могут доехать домой.

Об этом сообщил очевидец Андрей Коробкин на своей странице в Facebook.

"Жителям Боярки, Тарасовки и других населенных пунктов, кто едет домой через село Крюковщина, очень рекомендую сегодня (13 марта, – "24") поехать другим маршрутом. Сразу за Крюковщиной овраг серьезно затоплен, не рискуют проезжать даже большие автомобили", – предостерег мужчина.

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Водитель одного автомобиля решил преодолеть затопленный кусок дороги, и не осилил брода. Людям пришлось ждать спасателей ГСЧС на крыше машины.

По словам Андрея Коробкина, уровень воды на опасном отрезке дороги достиг примерно двух метров.



Возле села Крюковщина серьезно затопило дорогу



​Возле села Крюковщина серьезно затопило дорогу



Возле села Крюковщина автомобиль не смог преодолеть брод