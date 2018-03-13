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Водители "переплывали" дорогу на автомобилях под Киевом: потрясающие фото и видео

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Водители
Водители "переплывали" дорогу на автомобилях под Киевом / Фото из Facebook

Из-за наводнения под Киевом произошла чрезвычайная ситуация – дорогу затопило почти на два метра, поэтому местные жители не могут доехать домой.

Об этом сообщил очевидец Андрей Коробкин на своей странице в Facebook.

"Жителям Боярки, Тарасовки и других населенных пунктов, кто едет домой через село Крюковщина, очень рекомендую сегодня (13 марта, – "24") поехать другим маршрутом. Сразу за Крюковщиной овраг серьезно затоплен, не рискуют проезжать даже большие автомобили", – предостерег мужчина.

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Водитель одного автомобиля решил преодолеть затопленный кусок дороги, и не осилил брода. Людям пришлось ждать спасателей ГСЧС на крыше машины.

По словам Андрея Коробкина, уровень воды на опасном отрезке дороги достиг примерно двух метров.

Біля села Крюківщина серйозно затопило дорогу
Возле села Крюковщина серьезно затопило дорогу

Біля села Крюківщина серйозно затопило дорогу
​Возле села Крюковщина серьезно затопило дорогу

Біля села Крюківщина авто не змогло подолати броду
Возле села Крюковщина автомобиль не смог преодолеть брод

Теги: Новости Украины Новости Киева ГСЧС Чрезвычайное происшествие Погода Транспорт Наводнение в Украине
Источник: 24 Канал
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