Водитель Lexus повлек смертельное ДТП на Львовщине, погиб 3-летний ребенок: фото

Автомобили Lexus и Chevrolet столкнулись на трассе Киев – Чоп, когда водитель Lexus выехал на встречную полосу. Из-за столкновения погибла 3-летняя девочка – пассажирка Chevrolet.

Смертельная авария произошла в селе Банюнин Камянко-Буского района во Львовской области, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в фейсбук.

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Житель города Киев за рулем Lexus GS300 около 21:45 выехал на полосу встречного движения. Авто столкнулось с автомобилем Chevrolet Malibu под управлением жителя Киевской области.

В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet, ребенок 2016 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия,

– говорится в сообщении.



Последствия страшного ДТП/ Источник: Фейсбук-страница Буск-онлайн

Двух пассажиров Chevrolet госпитализировали. Пассажирку автомобиля Lexus, жительницу Киева 1992 года рождения, отпустили после оказания медицинской помощи. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Смертельное ДТП на Львовщине/ Фейсбук-страница Буск-онлайн