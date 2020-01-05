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      Водитель Lexus повлек смертельное ДТП на Львовщине, погиб 3-летний ребенок: фото

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      На трассе Киев-Чоп в результате лобового столкновения двух авто погиб ребенок / Буськ онлайн

      Автомобили Lexus и Chevrolet столкнулись на трассе Киев – Чоп, когда водитель Lexus выехал на встречную полосу. Из-за столкновения погибла 3-летняя девочка – пассажирка Chevrolet.

      Смертельная авария произошла в селе Банюнин Камянко-Буского района во Львовской области, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в фейсбук.

      Еще одна страшная авария: Авто разбито вдребезги, а водитель выжил: фото последствий сногсшибательного ДТП возле Киева

      Житель города Киев за рулем Lexus GS300 около 21:45 выехал на полосу встречного движения. Авто столкнулось с автомобилем Chevrolet Malibu под управлением жителя Киевской области.

      В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet, ребенок 2016 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия,
      – говорится в сообщении.

      ДТП на трасі Київ – Чоп
      Последствия страшного ДТП/ Источник: Фейсбук-страница Буск-онлайн

      Двух пассажиров Chevrolet госпитализировали. Пассажирку автомобиля Lexus, жительницу Киева 1992 года рождения, отпустили после оказания медицинской помощи. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

      Смертельное ДТП на трассе Киев – Чоп: фото 18+

       

      Смертельное ДТП на Львовщине/ Фейсбук-страница Буск-онлайн

       

      Миллиардеры Украины: что надо знать об Игоре Коломойском
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Львова Аварии и ДТП Жертвы
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