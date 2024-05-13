У Байдена объявят еще один военный пакет Украине: когда это произойдет
Источник:"Голос Америки"
США вскоре выделят еще один пакет военной помощи Украине. Американцы пытаются ускорить поставки вооружения защитникам на фоне усиления российского наступления на севере Харьковщины.
Вашингтон анонсирует новый пакет помощи для Киева в ближайшие дни. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейк Салливан.
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Пакет за пакетом
В Белом доме продолжают оказывать Киеву помощь в рамках одобренного Конгрессом законопроекта о финансировании потребностей Украины в размере 60 миллиардов долларов.
США выделят Украине новый пакет помощи в следующие несколько дней,
– подчеркнул Салливан.
Кроме того, он добавил, что часть вооружения, с ранее объявленного пакета, уже прибыла в Украину.
Напомним, что после того, как стало известно о прорыве границы на севере Харьковщины 10 мая США сообщили о выделении пакета помощи Украине на 400 миллионов долларов. Пентагон обнародовал список вооружения, которое пришлют нашим защитникам. Среди него: дополнительные боеприпасы для Patriot и NASAMS, зенитные ракеты Stinger, HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113, противотанковые системы Javelin и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы и тому подобное.