Будет очень больно: Фейгин сказал, какие санкции от США могут не дать КНДР помогать России
Соединенные Штаты пообещали без колебаний ввести новые санкции против Северной Кореи и России в случае оказания военной помощи. В Госдепартаменте США отметили, что любая передача оружия стране-агрессору будет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН.
Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал 24 Каналу, какие реальные рычаги влияния на США. В то же время в ГУР заявили, что КНДР еще полтора месяца назад начала поставлять России боеприпасы, в том числе снаряды 122 мм и 152 мм и ракеты в РСЗО "Град".
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Наказание за помощь России
Возможно, США эти санкции и меры будут применяться в отношении Китая, предположил российский правозащитник. Ведь по отношению к Северной Корее это безболезненно. Однако и без этого все действия, которые сейчас совершают Соединенные Штаты в отношении Пекина, наносят урон китайской экономике.
Я думаю, что речь в первую очередь идет об этом,
– заметил Фейгин.
Хотя не помешают дополнительные санкции в отношении России и Северной Кореи. Но существенного значения у них не будет, ведь там и так достаточно санкций.
"За помощь или безразличие в вопросах военного сотрудничества Китая и России санкции могут быть введены и очень болезненные", – подчеркнул российский правозащитник.Обратите внимание! Ранее в США рассказали, что предоставление военной помощи Северной Кореей Россия приведет к изоляции стран. Для России поиск поддержки в КНДР – признак отчаяния.
Смогут ли Соединенные Штаты противостоять сотрудничеству КНДР с Россией: смотрите видео
Визит Ким Чин Инна в России: основное
- 11 сентября глава Северной Кореи отправился в рабочую поездку в Россию для того, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Они встретились на так называемом Восточном экономическом форуме.
- Во время встречи с российским узурпатором Ким Чин Ин был щедр на циничные заявления о войне и политике Кремля. Яркий тому пример – заявление о войне в Украине, которую глава КНДР назвал "священной борьбой".
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов назвал встречу диктаторов России и КНДР свидетельством того, что так называемая "вторая армия мира" испытывает значительные проблемы с вооружением. В случае, если два диктатора договорятся о поставках вооружения России от КНДР, это станет плохой новостью для украинских воинов.