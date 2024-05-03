После пакета помощи от США: боец ВСУ ответил, как усилился фронт

Соединенные Штаты Америки одобрили долгожданный пакет военной помощи для Украины. Некоторые типы вооружения уже поступили на фронт.

Заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич в разговоре с 24 Каналом ответил, как новое оружие от США усилило поле боя.

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Кое-что уже работает на фронте

Военный подтвердил, что некоторые типы оружия из пакета военной помощи США поступили на фронт. По врагу уже работает артиллерия, дальнобойные ракеты ATACMS и HIMARS.

Они уничтожают цели в тылу, чтобы оккупанты не появились под боком у украинских защитников, в частности пехотинцев. Их устраняют на подходе – первой и второй линиях.

Беспилотниками удается ликвидировать российские объекты и личный состав на расстояние до 20 километров, HIMARS – до 70 километров, ATACMS – еще дальше.

Ищем цели и уничтожаем их, чтобы немножко замедлить темпы наступления на Часов Яр. Они взяли действительно очень серьезный темп, а они теряют много. Все это видим, но и цель у них очень амбициозная,

– констатировал Олесь Маляревич.

Бои за Часов Яр: смотрите на карте

Пакеты помощи от США: что получит Украина

После подписания закона Байден сразу сообщил, что США готовят новый пакет помощи Украине на один миллиард долларов. В нем есть боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды и бронетехника. В частности, в пакет вошли ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, боевые машины пехоты Bradley, противотанковые ракеты TOW, запасные части, полевое оборудование, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование. Президент США заверил тогда, что этот пакет помощи отправят уже через несколько часов после анонсирования.

По данным Politico, Вашингтон также готовит к передаче один из своих крупнейших на сегодня пакетов военной помощи Украине. Его стоимость составит 6 миллиардов долларов. Пакет будет включать системы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух – воздух", которые будут установлены на истребителях. Эта помощь является частью из общего финансирования размером 61 миллиард долларов, которое ранее принял Конгресс и подписал Джо Байден.