Будут ли поставки оружия Украине: в Киеве отреагировали на решение США остановить иностранную помощь

Новая администрация США решила отложить финансирование иностранной помощи на некоторое время для осуществления ревизии. Стало известно, повлияет ли это решение на поставки оружия Украине

Накануне издание Politico сообщило, что Госдеп США остановил всю иностранную помощь на 90 дней, в том числе проекты в Украине. В Центре противодействия дезинформации ответили, касается ли это военной помощи нашей стране, передает 24 Канал.

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Будут ли поставки оружия Украине

На фоне этой информации в СМИ руководитель ЦПД Андрей Коваленко сделал заявление. Он отметил, что военная помощь США для Украины продолжается, в частности по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее.

К слову, журналист Остап Яриш заявил, что его источники в Пентагоне уверяют, что заморозка иностранной помощи не касается Украины. Очевидно, речь идет о военной помощи. В то же время произойдет остановка финансирования других проектов.

Так, представитель USAID, пожелавший остаться анонимным, сказал для Reuters, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, приказано прекратить все работы. Среди проектов, которые были заморожены, есть поддержка школ и медицинская помощь, как например, неотложная помощь матерям и вакцинация детей.

Напомним, что спецпосланник Трампа по вопросам войны в Украине Кит Келлог сказал, что президент США рассматривает возможность закупки оружия для Украины за средства замороженных российских активов.