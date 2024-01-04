Ситуация улучшится: как в 2024 может измениться тактика боев на фронте

В 2023 году Украина не получила того оружия от союзников, на которое рассчитывала. Это, соответственно, повлияло на развитие боевых действий. Однако в 2024 году все может измениться.

Главным условием для изменения ситуации на фронте является поставки вооружения от наших партнеров. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что значительную роль играет авиация.

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Что ждать на фронте в 2024 году

Получение достаточного количества необходимого оружия может оказать существенное влияние на ход боевых действий. Пока процесс с передачей вооружения еще продолжается, у украинских военных к началу следующего года будет одна задача.

Из имеющейся информации, по крайней мере, в первые месяцы 2024 года, ВСУ перейдут в динамичную оборону. То есть мы будем максимально держать фронт, уничтожая россиян,

– отметил Игорь Рейтерович.

Такой подход поможет скопить ресурсы. К тому же есть вероятность, что в следующем году в Украину придет больше оружия. Ведь по состоянию на 2023 год не удалось получить даже треть из того, что обещали. А то, что было получено, могло быть использовано не полностью.

"Также Европейский Союз пусть медленно, но увеличивает темпы военного производства. Понятно, что это может покрыть нашу потребность в боеприпасах и не только. А после успешной динамической обороны, не исключаю, что мы можем снова увидеть наступательные действия", – заметил Рейтерович.

На самом деле, все так все плохо, как кажется на первый взгляд.

Влияние авиации

Важный фактор, который может повлиять на развитие боевых действий в следующем году, получение авиации. Нельзя сказать, что западные самолеты смогут сиюминутно коренным образом изменить ситуацию. Но это все еще будет дополнительным преимуществом для Вооруженных сил Украины.

Это позволит лучше планировать и проводить именно наступательные действия. Потому что ключевой проблемой являются минные поля. Имея самолеты, мы можем лучше и больше выбивать российскую артиллерию. Это позволит нам безопаснее и быстрее разминировать эти поля,

– объяснил политолог.

Ситуация в 2024 году может существенно отличаться от того, что мы видели в 2023 году. Но очень важно, чтобы поддержка наших партнеров все же оставалась на стабильном уровне. Потому что от этого, в частности, зависит и планирование дальнейших шагов в войне.

Что важного будет ждать Украину в 2024 году

Поскольку Конгресс США окончательно не принял законопроект о выделение Украине 61 миллиарда долларов поддержки, вопросы будут рассмотрены уже в следующем году. В Белом доме надеются, что конгрессмены примут пакет помощи в январе 2024 года. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в вопросе достигли "определенного прогресса".

Хорошая новость 22 декабря озвучили в Нидерландах. Там готовят к отправке в Украину 18 самолетов F-16. Есть высокая вероятность того, что в новом году Украина получит борта, чтобы давать отпор российской авиации.

Кроме того, в феврале 2024 состоится саммит лидеров ЕС. Именно на нем могут достичь согласия по выделению Украины 60 миллиардов евро. Напомним, что в декабре 2023 года этого не произошло из-за оппозиции со стороны Венгрии.

Издание TIME признало Украину самой заминированной страной в мире. За время полномасштабного вторжения наше государство обогнало Афганистан и Сирию по показателю заминированных территорий. По оценке GLOBSEC (аналитический центр в Словакии) Украине понадобится 757 лет, чтобы решить эту проблему.