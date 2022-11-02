Требуются резервы войск: генерал-лейтенант назвал перспективные направления для ВСУ

Для ВСУ есть ряд перспективных направлений, где следует сосредоточить свое внимание в дальнейшем. В то же время, для эффективного влияния на противника Украине нужны резервы.

Несмотря на значительные потери на поле боя, на отдельных направлениях оккупанты надеются продолжать штурмовые действия. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко.

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"Горячие" точки на фронте

Эксперт отметил, что приоритетными для ВСУ направления остаются отдельные участки фронта на востоке, на юге Украины и особенно – "Донецкая оперативная зона", где оккупанты пытаются штурмовать украинские силы.

Россияне наступают, постепенно продвигаются, после чего наши все отбивают. Продолжаются ожесточенные бои в этом направлении. Также есть интенсивные бои на отдельных направлениях вблизи Херсона, Кременной и Сватового. Эти направления с военной точки зрения перспективны, но чтобы совершить в дальнейшем решительные действия, нужно набрать резервов в живой силе и технике и подавить на отдельных местах зоны прорыва,

– объяснил обозреватель.

По его словам, пока ситуация будет такой, перебрасывать силы, которые крайне нужны россиянам, чтобы "латать дыры" на фронте – они не смогут.

"Они понемногу направляют мобилизованных, но массированных переводов войск и техники нет. Надо четко представлять, что там приняли решение о формировании совместных военных группировок с Беларусью, которыми, безусловно, будет командовать Генштаб России", – добавил аналитик.

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По его мнению, в дальнейшем оккупанты сформируют общие силы, "которые также будут действовать с воздуха".

"Включать это будет те формирования, которые защищают эти силы, которые их обеспечивают – это и самолеты, в том числе три МиГи-31К, которые могут применять "Кинжалы", – подчеркнул Романенко.

Приоритетность "Донецкого направления"

Генерал указал, что во время выступления 9 мая на "Красной площади" кремлевский диктатор Владимир Путин провозгласил военно-политическую задачу, что нужно захватить Луганскую и Донецкую области, поэтому "Донецкое направление" является приоритетным для Кремля.

Мы видим, что все совсем не так, как им хотелось по ситуации в Луганской области. А по Донецкой области они несколько месяцев пытаются захватить Бахмут и Авдеевку, но у них ничто не получается. Они уже 5 раз переносили сроки захвата Донецкой области из-за политических решений,

– заметил специалист.

По его словам, если бы оккупанты захватили Бахмут и другие населенные пункты вокруг города, это повысило бы угрозу для Краматорска и Славянска, но на ситуацию также влияет и то, что делают ВСУ вблизи Кременной и Сватового.

"У них одна из ключевых ошибок – что стратегические решения преобладают над военными, несмотря на ситуацию. Это нарушение объективных законов ведения войны. До тех пор, пока так будет – будут ошибки, просчеты и поражения в группировках России", – резюмировал Романенко.

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