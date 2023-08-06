Враг пытался наступать на нескольких направлениях, успеха не достиг: карта фронта на 6 августа
Источник:Генштаб ВСУ
В Украине 529 сутки полномасштабной войны. Агрессор пытался восстановить утраченное положение в районе Старомайорского. Кроме того, предпринял неудачные попытки наступления на нескольких участках фронта.
Оккупанты снова атаковали мирные населенные пункты ракетами и "Шахедами". На фронте произошло более трех десятков боевых столкновений.
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Россияне продолжают тактику террора
Сегодня ночью страна-агрессор нанесла очередной ракетно-авиационный удар по нашему государству. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
За прошедшие сутки враг нанес 20 ракетных ударов. 12 ракет "Калибр" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил. Также враг нанес 62 авиационных удара. В частности, применил 4 ударных дрона типа "Shahed" – все были уничтожены.
Кроме того, оккупанты совершили 68 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.
Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой,
– отметили в Генштабе.
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За сутки произошло более 30 боевых столкновений
За сутки произошло более 30 боевых столкновений.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
- На Северском и Слобожанском – враг нанес авиационные удары в районах Одноробовки, Гатища Харьковской области. Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли более 30 населенных пунктов, в частности, Бучки, Гремяч, Веселое Черниговской области; Середина-Буда, Бобиловка, Студенок, Мирополье, Грабовское Сумской области и Караичное, Бударки и Землянки на Харьковщине.
- На Купянском – наши воины стойко держат оборону. В частности, успешно отразили атаки противника в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области. Агрессор нанес авиационные удары возле Кисловки и Крахмального. Из минометов и артиллерии обстреляно более 10 населенных пунктов. В частности, Фиголовку, Западное, Купянск, Кисловку и Берестово Харьковской области.
- На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Правда, успеха не достиг. Оккупационные войска нанесли авиационные удары в районах Невского и Белогоровки на Луганщине и Торское, Серебрянка, Диброва и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка, Торское, Верхнекаменское, Спорное и Раздолевка.
- На Бахмутском – Силы обороны сдерживают противника в районе Курдюмовки. Враг нанес авиационные удары в районах Хромового, Клещиевки, Ступочек, Дилиевки, Александро-Шультиного и Нью-Йорка Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Тихоновка, Часов Яр, Клещиевка, Белая Гора, Предтечино и Северное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационные удары в районе Новокалинового Донецкой области. Из артиллерии обстрелял более десяти населенных пунктов. Среди них Орловка, Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
- На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, это Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Новомихайловка и Константиновка Донецкой области.
- На Шахтерском – враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского. Нанес авиационные удары в районах Павловки, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное на Запорожье.
- На Запорожском направлении российские захватчики, совершая авиационные удары, вели без успеха наступательные действия в районе Работиного Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Щербаки, Малые Щербаки, Пятихатки, Степногорск и Червоноднепровка Запорожской области.
- На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Ивановка, Днепровское, Белозерка, Кизомис, Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Кстати говоря Еще почти 600 оккупантов больше не будут топтать украинскую землю: потери врага на 6 августа
Что происходит на фронте: смотрите карту
Силы обороны мощно уничтожают врага
За прошедшие сутки наша авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, пять складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.