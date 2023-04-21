Российский патриарх Кирилл додумался назвать войну в Украине "святым делом"
Пропаганда продолжает литься из уст российской православной церкви. Так, ее патриарх Кирилл цинично назвал войну против Украины, которую развязала Россия, "святым делом".
Кроме того, он выступил так называемым "голубем мира" и призвал россиян отложить свои внутренние противоречия. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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Патриарх Кирилл в очередной раз поддержал войну против Украины
Путинский священник заявил, что российские войска в Украине воюют "за будущее России", поэтому призвал россиян перестать ссориться и объединиться вокруг своей страны.
Вражда друг к другу похожа на измену родины,
– заявил Гундяев.
Более того, Кирилл призвал россиян работать вместе, чтобы "обрести силу", которую будут бояться те, кто "мечтает о гибели российской земли". Напоследок российский патриарх сказал, что защита родины является "самым большим долгом и святым делом" для каждого человека. Поэтому после такой речи россияне должны быстро отправиться в военкоматы и погибнуть за так называемый "русский мир".
Настоящая сторона циничных заявлений российского патриарха
Такие заявления путинского патриарха слишком цинично звучат на фоне массовых военных преступлений, совершаемых в Украине россиянами. Можно вспомнить обстрелы Николаевской области на Пасху, удары по храму в Никополе, разрушение церкви в пригороде Запорожья. По мнению российской церкви именно это такое "святое дело" - убить тысячи гражданских украинцев, разрушить дома и превратить нашу жизнь в сплошной ад.
Гундяев поддерживает российские преступления в Украине
- Во время Пасхального богослужения Кирилл обратился к украинцам, назвав их "малороссами", живущими на "русской земле". Он призвал их к миру, а фактически к капитуляции перед Россией.
- В ноябре 2022 года Гундяев освятил главный храм русских убийц. Во время выступления он заявил, что народы России находятся в борьбе.
- Патриарх российской православной церкви Кирилл считает, что достоинство и права человека – это понятие, которое навязал Запад. Он предложил внести новые ценности для России, добавив понятия "вера", "жертвенность", "любовь к отечеству".