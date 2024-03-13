На фоне напряжения с Чехией: Фицо объяснил, изменит ли мнение о войне в Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо сказал, изменит ли мнение о войне в Украине. По его словам, позиция чешского коллеги на это не повлияет.

Свою позицию Роберт Фицо озвучил в интервью словацкому телеканалу TA3, которое цитирует издание ČTK. Перед этим премьер-министр Чехии Петр Фиала инициировал приостановление двусторонних правительственных консультаций, пишет 24 Канал.

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Фиала заявил о "разногласиях во взглядах" по ключевым вопросам во внешней политике стран.

Что известно о позиции Фицо

Ни меня завтра не будет, ни господина Фиалы здесь не будет, какая с этого польза? Послать сообщение в Словакию, что кто-то разочарован словацким премьер-министром. Это вещи, которые не принадлежат нормальному, современному дипломатическому лексикону,

– сказал Фицо.

Однако политик заверил, что ему не безразличны чешско-словацкие отношения. По его словам, отношения между чехами и словаками являются слишком ценной вещью, чтобы "кто-то утилитарный из каких-то узких политических соображений ставил их под угрозу".

Далее Роберт Фицо сказал, что Словакия:

будет продолжать суверенную внешнюю политику;

Украина, которая уже более 2 лет противостоит полномасштабному вторжению России, нуждается в "прекращении огня и мирных переговоров".

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Что этому предшествовало

Чехия заявила о решении приостановить переговоры с правительством Словакии. Причиной Прага назвала то, что между правительствами есть существенные разногласия во внешнеполитических вопросах относительно российской войны в Украине.

В ответ за это словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что чешское правительство решило поставить под угрозу в чешско-словацкие отношения. В то же время заверил, что якобы правительство Словакии говорит о мире.

Здесь же Роберт Фицо добавил, что решение Чехии не повлияет на суверенную политику Словакии.

Стоит добавить, что премьер-министр Словакии заявил, что они не пойдут на то, чтобы отправить свои войска в Украину. В то же время глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк сказал, что в Украину следует вернуть боеспособных мужчин, которые выехали за границу.

Перед этим глава МИД Словакии Юрай Бланар пожал руку Сергею Лаврову. Роберт Фицо заявил, что такой поступок является примером "сбалансированной и суверенной внешней политики Словакии в отношении всех сторон мира".