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Волонтеры опубликовали ролик с призывом бойкотировать ЧМ-2018 в России: видео

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Бойкот ЧМ-2018 в России
Бойкот ЧМ-2018 в России / Скриншот из видео

Украинские волонтеры из InformNapalm опубликовали 30-секундный мультипликационный видеоролик с призывом бойкотировать Чемпионат мира по футболу, финал которого пройдет в России.

Об этом сообщает сайт InformNapalm.

Целью волонтеров является то, чтобы ролик попал в тренды Youtube как раз накануне начала мундиаля. Для этого нужно, чтобы видео за первые 3 суток от начала его публикации набрало 100 тысяч просмотров.

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Отмечается, что ролик создан на основе серии рисунков украинского художника и иллюстратора Андрея Ермоленко, который через серию плакатов также призвал мировое сообщество к бойкоту ЧМ-2018 в России..

Волонтерская сообщество InformNapalm в очередной раз обращается к читателям с призывом присоединиться к этой информационной акции и активно распространять публикации, фото и видео о недопустимости посещения страны-агрессора,
– призвали волонтеры.

Они также подчеркнули, что Россия несет ответственность за убийства многих тысяч людей в Сирии и в Украине. Кроме того, констатируется, что миллионы людей за последние годы пострадали от агрессии России, стали вынужденными переселенцами, потеряли свои дома и близких.

Добавим, что в ролике продемонстрировано одно из самых больших преступлений, которое случилось на Донбассе за период российской агрессии, а именно сбитие самолета рейса МН17.

Смотрите видео, которое призывает бойкотировать ЧМ-2018 в России:

 

Теги: Новости России Новости Украины Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 Война на Донбассе Волонтеры
Источник: 24 Канал
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