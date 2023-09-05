ВСУ уничтожили склад оккупантов возле Мироновского в Донецкой области: взрывное видео
Источник:СтратКом ВСУ
Украинские военные продолжают поражать технику оккупантов на временно оккупированной территории нашего государства. Так, в СтратКоме ВСУ рассказали, что нашим военным удалось уничтожить еще один вражеский склад.
Это произошло возле временно оккупированного поселка Мироновское Донецкой области. На этом складе оккупанты хранили свое военное снаряжение.
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В ВСУ рассказали об уничтожении вражеского склада
Украинские защитники отметили, что около 14 часов 30 минут удалось уничтожить склад военного снаряжения оккупантов вблизи Мироновского. На видео можно увидеть, как удачно Вооруженные Силы поразили это место скопления вражеской экипировки.
ВСУ поразили склад россиян возле Мироновского / Видео СтратКома ВСУ
Пока неизвестно, есть ли раненые среди оккупантов, которые могли находиться на складе. В то же время, на видео можно увидеть, что от самого склада осталось только пепелище.
ВСУ наносят огромные потери врагу
- В Силах специальных операций ВСУ 5 сентября показали, как наши военные уничтожили вражескую гаубицу Д-30. В конце концов, от оружия россиян после успешного удара наших солдат почти ничего не осталось.
- Наносят безумные потери захватчикам украинские военные и на Таврическом направлении. В частности, там наши военные уничтожили 20 единиц техники врага и 3 склада с боеприпасами.
- Украинские защитники также сообщили об успешном уничтожении еще 560 российских оккупантов 5 сентября. Этот значительный удар привел к увеличению потерь оккупационных войск, теперь они составляют более 265 тысяч человек.
- Днем ранее россияне имели потери и в своей авиации. Так, в Азовском море утонул российский вертолет Ка-52, в то же время экипаж, находившийся на этом воздушном судне, якобы удалось спасти.
- В конце концов Наталья Гуменюк, пресс-секретарь ОК "Юг" прокомментировала уничтожение вражеского катера "Тунец". Она подчеркнула, что любая такая высадка россиян будет заканчиваться единственным финалом, а именно таким, как на видео.