Вооруженный мужчина бросил гранату в сторону полицейских на Днепропетровщине: фото и видео

Один из полицейских получил ранения в результате взрыва. Однако, его напарники сразу отреагировали и задержали злоумышленника.

Во время патрулирования в Криничанском районе, вблизи города Вольногорск полицейские получили информацию о передвижении подозрительного автомобиля. Правоохранители остановили автомобиль, чтобы проверить документы, сообщили в полиции.

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В этот момент мужчина бросил в сторону полицейского гранату и начал убегать. Правоохранители начали преследовать злоумышленника. Они применили табельное огнестрельное оружие.



Автомобиль задержанного злоумышленника

Раненого беглеца задержали и изъяли у него еще одну гранату. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель. Он уже был судим за кражи, угоны автотранспорта и незаконное хранение оружия.



Полиция изъяла еще одну гранату у злоумышленника

В результате взрыва боеприпаса пострадал начальник СРПП Вячеслав Андруцкий. Его доставили в больницу, полицейскому ничего не угрожает.

Сейчас продолжаются следственные действия. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишением свободы за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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