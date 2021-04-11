Миллионер "воспитывал хама": представитель ОПЗЖ Фельдман на джипе устроил форсаж – видео
Нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Александр Фельдман создал аварийную ситуацию на дороге. Видео с выходками миллионера на внедорожнике Range Rover получило огласку в сети 10 апреля.
Источник:24 канал
Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Труха". Инцидент произошел в Харькове на улице Белой акации.
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Что можно увидеть на видео
- Водитель Range Rover поворачивает то влево, то вправо.
- После он подрезает авто и притормаживает прямо перед ним.
- Когда машины поравнялись, оказалось, что за рулем внедорожника находился народный депутат, миллионер Александр Фельдман.
- Он обменялся оскорблениями со вторым водителем. Последний упрекнул его в том, что он не включил сигнал при повороте.
"Хама воспитывал"
По словам Фельдмана, его поведение на дороге спровоцировали действия другого водителя. Об этом сообщает издание NewsRoom .
Это я хама воспитывал. Он перекрывал дорогу людям, не давал проехать, хамил всем. Он на перекрестке начал хамить, выезжал за полосу. Я его поставил прямо на место,
– отметил народный избранник.
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Кто такой Александр Фельдман?Это уже его 5 подряд созыв в Верховной Раде. Сейчас он представляет ОПЗЖ. Ранее запомнился тем, что в парламенте 6 созыва был одним из перебежчиков из "Батькивщины" в "Опоплатформу". Также в свое время голосовал за антиукраинский языковой "закон Кивалова – Колесниченко" и поддерживал диктаторские законы против Евромайдана.
Баллотировался на прошлых выборах мэра Харькова. Занял второе место, уступив первому Кернесу на более чем 46% – 60,34% против 14,32%.
В рейтинге журнала самых богатых людей Украины за 2012 год от журнала "Фоксус" занимал 42 позицию. Его состояние оценивали в 375 миллионом долларов. Кроме того, он является главой "Украинского еврейского комитета".
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