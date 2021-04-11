Нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Александр Фельдман создал аварийную ситуацию на дороге. Видео с выходками миллионера на внедорожнике Range Rover получило огласку в сети 10 апреля.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram- канал "Труха". Инцидент произошел в Харькове на улице Белой акации.

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Что можно увидеть на видео

Водитель Range Rover поворачивает то влево, то вправо.

поворачивает После он подрезает авто и притормаживает прямо перед ним.

Когда машины поравнялись, оказалось, что за рулем внедорожника находился народный депутат, миллионер Александр Фельдман.

Он обменялся оскорблениями со вторым водителем. Последний упрекнул его в том, что он не включил сигнал при повороте.

"Хама воспитывал"

По словам Фельдмана, его поведение на дороге спровоцировали действия другого водителя. Об этом сообщает издание NewsRoom .

Это я хама воспитывал. Он перекрывал дорогу людям, не давал проехать, хамил всем. Он на перекрестке начал хамить, выезжал за полосу. Я его поставил прямо на место,

– отметил народный избранник.

Заметим! После смерти Геннадия Кернеса политологи называли Фельдмана одним из главных претендентов на мэрское кресло в Харькове. Ему конкуренцию должны составить бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин и секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Выборы мэра Харькова пройдут 31 октября.

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