Часть борьбы внутри системы, – Байден впервые публично прокомментировал мятеж Пригожина
Источник:CNN
Вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин подстрекал оккупантов к вооруженному восстанию против Кремля. Президент Джозеф Байден заявил, что США и их западные союзники не имеют ничего общего с этими событиями.
В своих первых публичных комментариях после мятежа вагнеровцев Байден также сказал, что поручил команде национальной безопасности:
- внимательно следить за развитием событий в России и докладывать ему "ежечасно",
- подготовиться к разным сценариям развития событий.
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Байден впервые публично прокомментировал бунт Пригожина
Байден сообщил, что в выходные говорил с ключевыми союзниками США, чтобы "убедиться, что все находятся на одной странице".
"Чрезвычайно важно, чтобы наш ответ был скоординированным и согласованным в том, что мы должны предусмотреть", – отметил президент США.
По его словам, все стороны согласились с тем, что "следует убедиться, что у Путина нет никакого повода обвинить в этом Запад или НАТО".
Мы ясно дали понять, что мы не причастны к этому. Мы не имеем к этому никакого отношения. Это была часть борьбы внутри российской системы,
– заявил Байден.
Он добавил, что имел продолжительный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и договорился оставаться с ним на связи.
"Я сказал, что вне зависимости от того, что произошло в России – позвольте мне сказать это еще раз – независимо от того, что произошло в России, мы, Соединенные Штаты, будем продолжать поддерживать оборону Украины и ее суверенитет и территориальную целостность", – подытожил Байден.
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Мятеж Пригожина не удался: коротко
- Из-за обстрела российской армией вагнеровцев вечером 23 июня Пригожин объявил о гражданской войне. Та ракетная атака якобы привела к многочисленным жертвам.
- За почти сутки вагнеровцы установили контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем и несколькими дорогами, ведущими в Москву. Общая площадь территорий, которую они контролировали, была более 5 тысяч квадратных километров.
- После переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые продолжались целый день, Пригожин заявил, что останавливает свой бунт, чтобы "не проливалась русская кровь".
- С предводителя вагнеровцев обещали снять все обвинения, одновременно заставив его отправиться в Беларусь. Там у Пригожина должна быть какая-то "работа", но никаких деталей об этом не предоставили.