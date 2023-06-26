Часть борьбы внутри системы, – Байден впервые публично прокомментировал мятеж Пригожина

Вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин подстрекал оккупантов к вооруженному восстанию против Кремля. Президент Джозеф Байден заявил, что США и их западные союзники не имеют ничего общего с этими событиями.

В своих первых публичных комментариях после мятежа вагнеровцев Байден также сказал, что поручил команде национальной безопасности:

внимательно следить за развитием событий в России и докладывать ему "ежечасно",

подготовиться к разным сценариям развития событий.

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Байден впервые публично прокомментировал бунт Пригожина

Байден сообщил, что в выходные говорил с ключевыми союзниками США, чтобы "убедиться, что все находятся на одной странице".

"Чрезвычайно важно, чтобы наш ответ был скоординированным и согласованным в том, что мы должны предусмотреть", – отметил президент США.

По его словам, все стороны согласились с тем, что "следует убедиться, что у Путина нет никакого повода обвинить в этом Запад или НАТО".

Мы ясно дали понять, что мы не причастны к этому. Мы не имеем к этому никакого отношения. Это была часть борьбы внутри российской системы,

– заявил Байден.

Он добавил, что имел продолжительный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским и договорился оставаться с ним на связи.

"Я сказал, что вне зависимости от того, что произошло в России – позвольте мне сказать это еще раз – независимо от того, что произошло в России, мы, Соединенные Штаты, будем продолжать поддерживать оборону Украины и ее суверенитет и территориальную целостность", – подытожил Байден.

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