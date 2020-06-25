В Кабмине надеются, что в следующем году ситуация с коронавирусом позволит восстановить работу необходимых для малого и среднего бизнеса сфер.

Сейчас ограничения больше всего ударили по шести сферах экономики, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "НВ".

К теме Коронакризис будет значительно хуже, чем ожидалось: новый прогноз МВФ

Их восстановление позволит достичь анонсированного роста экономики Украины на 3-4% в 2021 году.

Именно приостановленные сферы питали малый и средний бизнес:

ресторанное хозяйство,

сферы развлечений и услуг,

транспорт,

культурно-массовые и креативные индустрии.

"Надеюсь, что в следующем году ситуация с ограничениями и лечением COVID-19 будет лучше, чем в этом, – поэтому мы по меньшей мере восстановим те сферы, которые в этом году провалились, и это уже даст определенное возвращение на какой-то уровень", – сказал он.

Кроме того, Шмыгаль анонсировал ряд шагов для стимулирования экспорта:

восстановление работы Экспортно-кредитного агентства,

соответствующая программа с Укрэксимбанком по стимулированию экспорта,

поддержка промышленности и отдельных сфер.

И также у нас хорошие программы по поддержке малого и среднего бизнеса, а это то, что также даст прирост. Сегодня количество безработных – более 0,5 миллиона. При этом за период карантина оно увеличилось с 320 тысяч до 510 тысяч. Но в это же время мы трудоустроили более 150 тысяч человек,

– пояснил премьер.

Выживет ли малый бизнес

Премьер уверен, что да. Он отметил, что сейчас Кабмин создал все условия для хотя бы минимальной поддержки тех, кто потерял работу или возможность зарабатывать.

"Мы ускорили получение пособия по безработице, создали возможность получить кредитные каникулы. Законом малый и средний бизнес освобожден от ЕСВ (единого соцвзноса – 24 канал), при этом государство ЕСВ людям причисляет. Все эти преимущества являются "подушкой безопасности", – пояснил глава правительства.

Читайте также Падение украинской экономики может составить более 5%: что прогнозируют в НБУ

В то же время он отметил, что существуют вопросы к размеру этой "подушки" и ее эффективности. Однако правительство продолжает работу над созданием и развитием кредитных программ.