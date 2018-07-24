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ВостГОК и "Сумыхимпром" оказались не способны обеспечить металлургов серной кислотой

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Серная кислота
Серная кислота / 5.ua

Восточный горно-обогатительный комбинат (г. Желтые Воды, Днепропетровская обл.) и объединение "Сумыхимпром" не способны удовлетворить реальные потребности предприятий горно-металлургического комплекса Украины в серной кислоте.

Об этом говорится в письме председателя Государственной регуляторной службы Украины Ксении Ляпиной, адресованному премьер-министру Владимиру Гройсману и первому вице-премьеру Степану Кубиву, текст которого имеется в распоряжении Минпрома.

В документе отмечается, что на текущий момент дефицит серной кислоты на внутреннем рынке оценивается в 98 тыс. т. При этом единственной причиной, по которой предприятия ГМК вынуждены импортировать серную кислоту, является неспособность ВостГОКа и "Сумыхимпрома" обеспечить заявки отечественных потребителей.

В качестве примера приводится ситуация с ВостГОКом, который летом 2017 г. на 2 мес. остановил производство серной кислоты без объяснения причин. Это вынудило украинских потребителей закупать данный реагент, используемый в коксохимическом производстве, у зарубежных предприятий.

Ляпина в своем письме по итогам заседания мониторинговой группы при ГРСУ также отмечает, что "Сумыхимпром" и ВостГОК, которые ранее обратились в Министерство экономического развития и торговли с просьбой об ограничении импорта серной кислоты – не являются владельцами своей продукции, т.к. работают по давальческой схеме.

В связи с этим ГРСУ намерена продолжать мониторинг ситуации на рынке серной кислоты в Украине. В частности, планируется выяснить количество сертифицированных цистерн для перевозки серной кислоты железнодорожным транспортом.

При этом на заседании мониторинговой группы представители предприятий подчеркнули, что готовы покупать серную кислоту у ВостГОКа и "Сумыхимпрома" по любой цене – поскольку она не является весомым фактором в масштабах всего металлургического производства.

"Принципиальным вопросом является гарантированность поставок серной кислоты, поскольку ее отсутствие повлечет за собой остановку не только коксохимических предприятий, но и металлургических, что повлечет колоссальные убытки в масштабах страны", – говорится в письме главы ГРСУ, адресованном премьеру В.Гройсману и первому вице-премьеру С.Кубиву.

Отметим, что 4 июля межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономического развития и торговли Украины ввела квоты на беспошлинный импорт серной кислоты. Решение принято по обращению ВостГОКа и "Сумыхимпром".

Ранее руководители крупных коксохимических и металлургических предприятий, а также отраслевых ассоциаций неоднократно предупреждали о необоснованности квотирования импорта серной кислоты и об ущербе для национальной экономики от данных лоббистских мер.

Теги: імпорт Владимир Гройсман металургия
Источник: 24 Канал
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