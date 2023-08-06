Защитники неба: как Воздушные Силы ВСУ помешали России захватить Украину и чего нам ждать зимой

Воздушные Силы ВСУ одними из первых приняли сражение с российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения и помешали Путину реализовать план взять "Киев за три дня". Хотя Россия значительно превосходит Украину по количеству техники, за более чем год вторжения Воздушные Силы сделали огромный шаг вперед.

По случаю дня Воздушных Сил ВСУ, отмечаемого ежегодно в первое воскресенье августа, 24 Канал рассказывает о том, как эволюционировала воздушная мощь украинской армии.

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Как Воздушные Силы помешали России захватить Украину

Украинские военные знали, что Россия готовит полномасштабное вторжение, поэтому в первые часы было важно вывести из-под удара технику и людей.

Полковник Сергей Самойлов в интервью Armyinform вспоминал, что в ночь с 23 на 24 февраля его вызвали на видеоконференцсвязь с командованием. Тогда, по его словам, командующий сказал, что существует большая вероятность атаки России именно в ночь на 24 февраля.

И уже в ту же ночь весь вираж-планшет – система обнаружения воздушных целей, стал красным. Это Россия готовилась начать ракетную атаку на Украину,

– вспоминал военный.



Украинские истребители МиГ-29 / Фото Воздушные Силы ВСУ

Утром 24 февраля все украинские самолеты были заправлены, с боекомплектом. По словам Самойлова, вывод из-под удара прошел без потерь. В то же время в 4 утра российские ракеты прилетели по старым координатам и целились по тем самолетам, которым бы никакой ремонт не помог.

Командир 831 бригады тактической авиации Воздушных Сил Украины полковник Александр Мостовой пояснил, что в первые дни замыслом России был захват и установление контроля над такими аэродромами, как Борисполь, Гостомель и, возможно, Жуляны.

"Намерение было перебросить туда авиацией дивизию, включая технику, с целью дальнейшего наращивания наступательных действий при поддержке авиации и развертывания средств ПВО", – сказал он.

Мостовой отметил, что воздушные силы несколько нарушили намерения врага и не дали противнику завоевать преимущество в воздухе.

Они теряли свои самолеты как ударной, так и истребительной авиации, которые осуществляли прикрытие. Мы заставили врага ошибаться,

– добавил полковник.

Невидимая работа радиотехнических войск

Ситуацию для украинской армии усугубляло повреждение техники радиотехнических войск. Из-за этого на время наши военные стали практически "слепыми" на определенной территории Украины.

Подразделения радиотехнических войск (РТВ) в первый же день широкомасштабной войны стали едва ли не самой главной целью врага.

Начальник управления командования по подготовке радиотехнических войск и специальных войск Командования подготовки Командования Воздушных Сил ВСУ Михаил Донченко в интервью АрмияInform рассказал, что РТВ понесли наибольшие потери именно в первые дни вторжения.

Непрерывные удары врага по РТВ продолжались всю первую неделю вторжения. В то же время Донченко заявил, что боевые обслуги все равно обеспечили ведение радиолокационной разведки и организовали плановый вывод подразделений из-под ударов противника.

Бригадный генерал отметил, что потери могли быть больше, если бы не своевременные меры по рассредоточению сил и средств и изменение позиций.

Сразу после первых потерь, по словам Донченко, началось возобновление исправности радиоэлектронной техники отечественными предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

В радиотехнические войска поступило немало новых и модернизированных радиолокационных станций. Другим источником поступления техники стали наши партнеры.

В ноябре 2022 года Донченко говорил, что боевые способности радиотехнических войск позволяют выявлять и выдавать боевую информацию огневым средствам с эффективностью, позволяющей уничтожать до 80% воздушных целей противника.

Героизм летчиков и высокомерность оккупантов: что позволило остановить врага

В первые дни вторжения Украине помог без преувеличения героизм украинских пилотов, а также высокомерность врага.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 Каналу рассказывал, что россияне думали, что будут свободно чувствовать себя в украинском небе. Дело в том, что оккупантам нечего было бояться какого-то украинского МиГ-29 на более современных самолетах, таких как Су-35 или Су-30.

Однако россияне столкнулись с героическим сопротивлением украинских пилотов, ценой своей жизни отводивших угрозу. Одна из таких историй, когда Герой Украины Александр Бринжала вместе с напарником вылетели на перехват якобы 4 вражеских самолетов.Оказалось, что



Александр Бринжала, погибший в боях с оккупантами / Фото из Википедии

Несмотря на очевидное преимущество противника, украинские пилоты вступили в бой. Правда, при поддержке ПВО. В результате боя оккупанты потеряли три современных боевых самолета. К сожалению, сам Александр Бринжала погиб. В то же время Юрий Игнат отметил, что таких случаев было немало.

Благодаря тому, что ПВО Украины приобрела мощь и силу, россияне больше не могут массированно залетать в наше воздушное пространство. Простыми словами, массированный авианалет закончится для врага колоссальными потерями.

Как эволюционировала ПВО Украины

, вытеснение вражеских самолетов из украинского воздушного пространства в первые недели полномасштабного вторжения стало одной из первых побед Украины в войне с Россией, что в конце концов помешало Кремлю реализовать план быстрого захвата Украины.

В первые дни полномасштабного вторжения эффективность украинской ПВО составляла до 30%. Как рассказывал Юрий Игнат, по всем нормам, если даже сбито 30% крылатых ракет – работа ПВО уже считается успешной.

Украина столкнулась с тем, что Россия использует тактику массированных ракетных ударов и атак "Шахедами". Противник способен выпускать более сотни воздушных целей во время одной атаки. Следовательно, наращивание потенциала ПВО было важно с начала полномасштабного вторжения и остается до сих пор.

Украина неоднократно официально заявляла, что вопрос усиления ПВО остается на повестке дня каждой встречи, где говорится о военной помощи Украине. Будь то "Рамштайн", саммиты НАТО или G7.

Украина в первые дни вторжения России на всех площадках просила, чтобы НАТО закрыло воздушное пространство над нашей страной. Однако под страхом конфликта с Россией в Альянсе не пошли на такой шаг.

Вместо этого Западные партнеры решили помочь Украине самой защитить свое небо, хотя и делают это не в тех темпах, как нам бы хотелось. За более чем год полномасштабного вторжения украинские военные освоили немало западных систем. Самые современные из них – это Iris-T, NASAMS, SAMP/T и Patriot.

Современные системы ПВО ежедневно доказывают свою высокую эффективность в Украине. К примеру, командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказывал, что в день первого применения Iris-T все были поражены, поскольку удалось сбить все вражеские цели.

Как "Кинжал" стал идеологическим поражением России

В мае 2023 года произошел беспрецедентный случай, когда украинские военные благодаря американском ЗРК Patriot впервые в истории сбили аэробаллистическую российскую ракету "Кинжал". В течение мая – июня над Киевом были уничтожены все 13 "Кинжалов", выпущенных оккупантами.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эксклюзивном комментарии 24 Каналу иронизировал, что на практике оказалось, что "Кинжал" не так крут, как о нем говорили в России.



Юрий Игнат / Фото предоставлено 24 Каналу

"Россияне говорили, что "Кинжал" – это "не имеющая аналогов" ракета. Но оказывается, что она не такая крутая, как россияне ее пиарили", – сказал он.

По словам Игната, сбивание "Кинжала" благодаря ЗРК Patriot, – это информационное поражение для россиян.

Это, безусловно, идеологическое поражение. Потому что "не имеющую аналогов" ракету сбивает комплекс, о котором они говорили "устаревший в 1970 году",

– сказал спикер.

Он отметил, что россияне в своих пропагандистских пабликах неоднократно пытались "уничтожить" Patriot, показывая фейковые фото "попадания".

"На самом деле это оказалось ложью", – подчеркнул Юрий Игнат.

Украинским военным понадобилось несколько месяцев учений, чтобы освоить ЗРК Patriot. После чего, весной 2023 года, комплекс стал на защиту украинского неба.Сначала по одному такому комплексу Украине пообещали выделить в США, Германии и Нидерландах. На саммите НАТО в Вильнюсе Германия объявила, что поставит Украине еще 2 ЗРК Patriot.

Юрий Игнат, комментируя то, как удалось сбить "Кинжал", рассказал, что ЗРК Patriot может работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. В последнем случае участие людей вообще "убирается".

"То есть Patriot ставится в режим сбивания целей "автомат" и сбивает цель сам", – объяснил Юрий Игнат.

Он рассказал, что практически невозможно, чтобы экипаж в штатном режиме, как это, например, происходит на С-300, уничтожил баллистическую цель. Причина довольно проста – у экипажа очень мало времени на реагирование.

Однако этих систем все еще мало для защиты Украины из-за широких границ нашего государства. По словам Юрия Игната, Украина готова показать производителям оружия, как их вооружение работает на практике.

Дайте нам ваше вооружение и мы продемонстрируем на практике его эффективность, как мы это уже сделали с тем же Patriot,

– призвал спикер Воздушных Сил.

Почему важно оттеснить пусковые установки врага

Периодически врагу удаются попадания в разных регионах, как вот во Львове, Хмельницком, Одессе и т.д. Кроме того, под постоянными обстрелами прифронтовые регионы, страдающие от вражеской баллистики, авиабомб и артиллерии.

На эффективность ПВО влияет использование врагом различных ракет, а также регионы, которые атакует противник. Мониторинговая группа Monitor сообщила, что в июле 2023 года общая успешность сил ПВО составила более 70%.

"На снижение результативности сил ПВО повлияло применение сверхзвуковых" ракет "Оникс", Х-22 и "Кинжал", а также "Калибров", пуск которых выполняется с подлодок", – говорится в сообщении.



Российский МиГ-31К, несущий ракету "Кинжал" / фото росСМИ

Например, в июле враг атаковал 4 "Кинжалами" Хмельнитчину, где явно не размещен ЗРК Patriot, который теоретически мог бы перехватить ракеты.

Юрий Игнат в комментарии 24 Каналу рассказал, что средства ПВО не помогут Украине преодолеть угрозу от таких ракет как Х-22 и "Оникс".

К сожалению, ракеты Х-22 можно сбивать только средствами, которые могут работать по баллистике,

– объяснил спикер Воздушных Сил.

В то же время, по его словам, ракету "Оникс" практически невозможно сбивать какими-либо средствами ПВО, ведь она летит очень низко – 10-15 метров над уровнем воды. На ракету можно воздействовать радиолокационно или сбить, если она летит высоко.

Поэтому, как объясняет Юрий Игнат, Украине следует оттеснять те установки, с которых происходят пуски указанных ракет. Для этого Украине необходимы современные самолеты, то есть F-16.​

Помимо Х-22 и "Ониксов", серьезную угрозу представляют ракеты "Калибр", особенно те, пуски которых враг совершает с подлодок. Юрий Игнат объяснил, что подлодка наносит удары неожиданно, поскольку неизвестно, где она находится.

"Соответственно мало времени на реагирование, если он находится недалеко от потенциального места цели", – сказал спикер, объясняя сложность сбития "Калибров".

Кроме того, "Калибр" может лететь низко, что усложняет как обнаружение ракеты радиолокационными средствами, так и ее сбивание.

Нужно усиливать все: что ждет украинцев зимой

Перед новым отопительным сезоном украинцы опасаются массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре, как это было в период с октября 2022 по март 2023 годов.

Юрий Игнат высказал мнение, что Россия, скорее всего, будет массированно атаковать "Шахедами", а не ракетами. Для России очевидно логичнее выпускать именно "Шахеды", цена которых значительно меньше ракет. Хотя враг продолжает производить и ракеты.

Юрий Игнат в комментарии 24 Каналу, объясняя то, как эффективно противодействовать "Шахедам", сказал, что Украине нужны системы ПВО разного радиуса действия.

"Если одна система не сбила, то это сделает другая", – сказал он. Например Игнат рассказал, что Gepard – это ПВО малого радиуса действия, зенитные ракетные системы – среднего, а ЗРК Patriot – большого.

Для "Шахедов" более рационально использовать зенитные пушки, стрелковое оружие и т.д. Возможно, какие-то новейшие средства РЭБ, которые могли бы влиять на работу "Шахедов", то есть мешать им,

– рассказал Игнат.

К сожалению, мобильные огневые группы и средства РЕБ не имеют большого радиуса действия.

"Этими средствами редко удается уничтожать "Шахеды". Большинство "Шахедов" сбивается именно зенитными ракетными системами. Также привлекают и истребительную авиацию", – сказал Игнат.



Немецкий ЗРК Iris-T в Украине / Фото предоставлено 24 Каналу

Потому, по словам спикера, чтобы защититься от атак, будет наращиваться ПВО Сухопутных войск. Речь идет о мобильных огневых группах и таких системах как Gepard или Crotale.

Нужно усиливать буквально все. Нам нужна ПВО малого, среднего и дальнего радиуса действия. Каждая ПВО выполняет свою функцию и задачи. Каждое из ПВО усиливает определенное направление,

– отметил Игнат.

В конце концов, спикер Воздушных Сил призвал не забывать об угрозе российских "Ланцетов", которые Россия, несмотря на санкции, продолжает производить, поскольку имеет поставки западных частей.

По словам Игната, с разными типами беспилотников очень хорошо справляется Gepard.

F-16 существенно усилит ПВО Украины и не только

Следующим этапом усиления ПВО Украины должна стать передача многоцелевых американских истребителей F-16, которые Киев также долгое время просил у западных партнеров.

Украина использует свою советскую авиацию для перехвата крылатых ракет или "Шахедов", однако военные заявляют, что процент сбитых ракет крайне низок. Причина проста – советские истребители Украины, самому молодому из которых около 30 лет, существенно уступают своими тактико-техническими характеристиками тем же F-16.

К примеру, чтоб поразить цель, российскому самолету приходится подсвечивать цели радаром до попадания ракеты. F-16 может выпускать ракету и спокойно разворачиваться в другом направлении. Так работают вражеские самолеты.

После длительного промедления Штаты все-таки разблокировали процесс передачи Украине самолетов F-16. Украине даже удалось собрать авиационную коалицию.



Истребители F-16 / фото Воздушные силы США

В августе Украина готовится отправить своих пилотов на обучение в западные страны. Хотя обучение на F-16 обычно длится не один год, для украинских пилотов сроки обучения, скорее всего, будут сжатыми до 4 – 6 месяцев.

Украинский летчик Дмитрий Шкаревский в интервью BBC рассказал, что боевые пилоты уже готовятся осваивать новую технику.

"Чтобы быстро пересесть на новый тип самолетов, нужно выучить авиационный английский язык. С этим есть проблемы", – считает Шкаревский.

По его словам, научиться летать – это только часть дела. Важно использовать все возможности и оборудование самолета.

Нам еще не передали самолеты, но мы уже начали готовиться. Наши ребята уже где-то находят какие-то плакаты кабины F-16, чтобы учить, где какая кнопочка, где что расположено,

– сказал пилот.

Что касается сроков передачи F-16, то координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что Украина получит F-16 ближе к концу года. Официальные лица в Киеве тоже ожидают, что F-16 будут в Украине в конце 2023 или начале 2024 года.

Дмитрий Шкаревский рассказал, что F-16 позволит украинским пилотам выполнять задачи, которые раньше нельзя было выполнить из-за устаревших самолетов. Как рассказывал представитель Воздушных Сил ВСУ, F-16 по факту позволят заменить всю авиацию Украины.

Кроме усиления ПВО, F-16 позволят наносить удары по оккупантам на большем расстоянии и не подвергать наших пилотов опасности. Усиление авиации Украины поможет решить проблемы, которые Россия создает в Черном море, в частности обеспечат работу зернового коридора.

Также F-16 позволит Украине оттеснить вражескую авиацию, от которой страдают прифронтовые регионы, как Херсонщина. Оккупанты благодаря более современным самолетам запускают по этим регионам авиабомбы, при этом не входят в зону поражения нашей ПВО.

Как украинская авиация адаптировалась под западное оружие

Пока Украина ожидает западных истребителей, наша авиация не стоит на месте. Украинским военным удалось адаптировать советские истребительные и штурмовые самолеты к западному оружию, в частности противорадиолокационной ракете AGM-88 HARM, комплексу JDAM, крылатым ракетам Storm Shadow и SCALP EG и неуправляемым ракетам Zuni.



Украинский МиГ-29 с загадочным пилоном / фото Воздушные Силы ВСУ

Сегодня наши пилоты активно используют авиацию. Это и штурмовики, имеющие на вооружении неуправляемые ракеты Zuni. Также наши пилоты используют бомбы JDAEM, противорадиолокационные ракеты HARM, крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP,

– рассказал Юрий Игнат в комментарии 24 Каналу.

По его словам, наша авиация ежедневно работает и наносит удары этими разными типами вооружения. Эффективность этих ударов можно наблюдать давно.

"На временно оккупированных территориях постоянно что-то взрывается: то склады с боеприпасами, то пункты управления врага, то скопления военной техники. Также мосты и логистические сообщения. Это очень важно", – сказал Игнат.

В конце концов, пресс-секретарь Воздушных Сил отмечает, что Украина хотела бы иметь больше таких средств. Кроме того, лучше, чтобы они работали на авиационных платформах, имеющихся у наших союзников, то есть F-16.

Воздушные силы сохранили жизнь тысячам украинцев и удивили весь мир

За более чем год полномасштабного вторжения Воздушные Силы ВСУ продемонстрировали, как можно противостоять противнику, который преобладает в количестве техники.

Украинские пилоты, несмотря на преимущество врага в воздухе, героически останавливали противника ценой собственных жизней, давая сухопутным войскам время и простор для маневров.

Не менее важной стала противовоздушная оборона, благодаря которой сбиты уже тысячи российских ракет и дронов-камикадзе, которые терроризируют украинцев.

Воздушные Силы постоянно в поиске решений, как помешать врагу забирать жизни мирных украинцев.

Чтобы эффективно защищать Украину от российской агрессии, наши военные без преувеличения удивили мир, осваивая западную технику за рекордное время. Кроме того, для поддержки и успеха наземных операций Воздушные Силы сумели адаптировать советские самолеты под западные ракеты, что позволяет наносить болезненные удары по тылу противника.

Очевидно, успех Украины в войне с Россией зависит от каждого рода войск. Однако именно Воздушные Силы должны стать той составляющей, которая позволит дожать противника. В частности, передача западных истребителей F-16 в достаточном количестве и поставки большего количества систем ПВО позволят закрыть небо над Украиной, оттеснить вражескую авиацию и в конце концов освободить временно оккупированные территории.

Сегодняприсоединяется к словам благодарности Воздушным Силам ВСУ за ежедневную героическую оборону нашего государства и сохранение жизни тысяч украинцев.