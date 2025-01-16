Возник масштабный пожар: ВСУ поразили нефтебазу "Лискинская" под Воронежем
Украинские военные в ночь на 16 января поразили вражескую нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области. Вследствие этого там образовался огромный пожар.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. До этого оккупанты жаловались о взрывах в Воронежской области.
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Как ВСУ отработали по вражеской нефтебазе "Лискинская"
В Генштабе рассказали, что в ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими частями Сил обороны успешно атаковали нефтебазу "Лискинская", что в Воронежской области России.
По имеющейся информации, зафиксировано попадание в цель по меньшей мере трех ударных БПЛА. На объекте возник масштабный пожар. Известно, что на нефтебазе хранилось топливо, которое, в частности, использовалось для обеспечения потребностей оккупационной армии России,
– отметили украинские военные.
Сейчас более подробная информация о последствиях поражения уточняется.
В то же время в ВСУ подчеркнули, что целенаправленная и систематическая боевая работа по важным объектам российских захватчиков продолжается.
В Силах специальных операций, комментируя поражение вражеской нефтебазы, отметили, что в результате удара на нефтебазе несколько резервуаров горят до сих пор.
"Успешному дипстрайку предшествовала тщательная подготовка и планирование ССО", – подчеркнули военные.
К слову, ранее о поражении нефтебазы в городе Лиски, что в Воронежской области страны-агрессора, писали российские СМИ. Пропагандисты писали о "работе противовоздушной обороны", но на видео, которые есть в сети можно четко услышать звуки дронов и взрывы.
Впоследствии россияне начали распространять видео с пожаром на нефтебазе. Тогда же руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказывал, что дроны "кучно работали по России".