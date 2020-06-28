Государство разыскивает владельцев гостиниц. Так два объекта с интересной историей планируют приватизировать. Уже в июле 2020 года состоится электронный аукцион.

Отель в Киеве

Кто сможет выиграть в торгах и какие преимущества передачи отелей новым хозяевам – узнавали корреспонденты 24 канала.

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Из окон гостиницы "Днепр" виднеется правительственный квартал, река, в честь которой назван, и главная улица страны. В 12-этажном здании, кроме номеров, есть ресторан с панорамным видом, СПА и большая парковка. Однако несмотря на такие преимущества государственный отель не зарабатывает, а несет убытки.

Гостиница "Днепр" / Фото НВ

Поэтому для отеля ищут нового владельца на аукционе, в котором смогут принять участие украинские и зарубежные бизнесмены. Победитель, который предложит самую высокую цену, должен в течение полугода выплатить задолженность (а это 5 миллионов гривен) и сохранить сервис на уровне "четырех звезд".

"Сохранение названия "Днепр", само слово "Днепр" в будущем названии данного объекта, невозможность увольнения работников в течение шести месяцев", – сообщила в. и.о. генерального директора гостиницы "Днепр" Элина Сапожкова.

Отель в Новгород-Северском

Еще один лот на аукционе – отель в Черниговской области, а именно в Новгород-Северском.

Его создавали под конкретное событие. В отеле встретились 3 государственных руководителя – Президент Украины Леонид Кучма, Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президента России Владимир Путин. Последний на этой встрече признал, что Крым украинский.

Лот на аукционе – отель / Скриншот из видео

В президентском номере на более чем 100 квадратных метров есть кухня, гостиная, джакузи и фантастический вид на Спасо-Преображенский монастырь. Кроме президентского, есть стандарт, люкс и семейные номера. А еще бассейн и сауна. Впрочем, этот государственный отель стал убыточным.

Задолженность на сегодня более 900 тысяч,

– сообщил начальник регионального отделения Фонда госимущества Валерий Йовенко.

Оба отеля морально устаревшие и требуют ремонта. К примеру, на Черниговщине рядом со зданием можно создать зону отдыха.

Государство продолжит зарабатывать после продажи объектов, ведь бизнесмены платят налоги в государственный бюджет, а еще появятся новые рабочие места.

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В общем, в Украине в этом году на приватизацию готовится около 300 малых и средних предприятий и более 20 крупных. Однако их отдать в частные руки сложнее. В частности, и потому, что нужно время, чтобы уничтожить коррупционные схемы, которые там существовали десятилетиями.