Россия уже "сожгла" тактические резервы: на каких направлениях ей хватит сил наступать

Россияне прилагают все усилия, чтобы поддерживать наступательный уровень. В то же время украинским силам удалось удержать линию фронта и заставить врага "притормозить" продвижение.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что сейчас россияне тратят последние ресурсы. Когда они окончательно выдохнутся, то оставят для продолжения наступления только два направления.

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Перейдут в режим активной обороны

Предположение, что враг якобы может "прорвать фронт" или же "выйти на Днепр или Запорожье" – ни о чем, потому что оккупанты не имеют ресурсов для выполнения именно таких задач.

У россиян заканчиваются резервы. Свои тактические резервы они уже "сожгли". Сейчас очередь оперативных, которые вводятся в бой, чтобы стабилизировать фронт. Однако они их тоже "сожгут" за несколько недель,

– объяснил военный эксперт.

После этого россияне перейдут к режиму активной обороны. Возможно они оставят несколько направлений для продвижения. Не 5 – 7 направлений, как было когда-то, и не 3 – 4, как сейчас, а всего 2 направления:

первое – в районе Донецка – Авдеевский и Марьинский участки фронта. Россияне будут пытаться оттеснить украинские силы до Карловки, Курахово, на расстояние 30 километров от Донецка;

второе направление – Бахмут, а конкретнее – Часов Яр, ведь там есть господствующая высота, и батареи, которые там расположены, накрывают Бахмут. Из-за этого российский гарнизон в городе будет постоянно нести потери, пока ВСУ будет в Часовом Яру. Поэтому оккупанты будут вынуждены постоянно реагировать на этот "раздражитель".

"Эти два направления – Донецк и Бахмут – останутся активными, пока Силы обороны не начнут серьезные наступательные действия", – отметил Роман Свитан.

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