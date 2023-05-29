Враг ударил "Искандером" по Купянскому району: среди пострадавших беременная женщина и дети
Источник:Олег Синегубов
Российские захватчики нанесли удар по поселку Ковшаровка Купянского района. Предварительно, ракетой "Искандер".
К сожалению, есть много раненых. Всех пострадавших госпитализировали.
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Россияне ударили по Купянскому району
Как рассказали в ОВА, враг нанес ракетный удар, предварительно, ракетой "Искандер", по поселку Ковшаровка Купянского района.
Ранения получили три пожилые женщины: 73-х, 85-ти и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, ребенок 14 лет и 10-летний ребенок.
В результате удара в поселке повреждено здание общежития, 2 частных дома и газопровод.
Кроме этого, также обстреляно село Глушковка Купянского района. Осколочные ранения получила 60-летняя женщина.
Все пострадавшие госпитализированы – медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы.
Последствия ракетного удара: смотрите видео
Украину атаковали баллистическими ракетами 29 мая: что известно
- В КГВА сообщили, что только через 6 часов после ночной атаки Россия вновь нанесла ракетный удар по Киеву. Предварительно, враг применил вооружение баллистического типа.
- Предварительно, все воздушные цели были успешно уничтожены силами и средствами нашей ПВО. По имеющейся информации, попадания по объектам Киева не допущены.
- Однако зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском районе 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений.
- Также обломки упали в Подольском районе столицы, добавили в КГВА. Произошло возгорание на крыше двухэтажного здания, пожар был локализован. Медики госпитализировали одного раненого.
- Как рассказали в полиции, в одном из районов Киевщины в результате атаки оккупантов поврежден хозяйственный дом. Поэтому вспыхнул огонь. Потерпевших нет. На месте работает полиция и экстренные службы. Спасатели уже ликвидировали пожар.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские ракеты летели по баллистической траектории. Оккупанты могли атаковать Киев "Искандером". Сообщается, что террористы атаковали с севера. Какой вид вооружения был применен – точно будет известно позже.
- Кстати, на Черниговщине сработала ПВО, сообщили в ОК "Север".