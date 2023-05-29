Враг ударил "Искандером" по Купянскому району: среди пострадавших беременная женщина и дети

Российские захватчики нанесли удар по поселку Ковшаровка Купянского района. Предварительно, ракетой "Искандер".

К сожалению, есть много раненых. Всех пострадавших госпитализировали.

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Россияне ударили по Купянскому району

Как рассказали в ОВА, враг нанес ракетный удар, предварительно, ракетой "Искандер", по поселку Ковшаровка Купянского района.

Ранения получили три пожилые женщины: 73-х, 85-ти и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина, ребенок 14 лет и 10-летний ребенок.

В результате удара в поселке повреждено здание общежития, 2 частных дома и газопровод.

Кроме этого, также обстреляно село Глушковка Купянского района. Осколочные ранения получила 60-летняя женщина.

Все пострадавшие госпитализированы – медики оказывают им помощь. На месте работают экстренные службы.

Последствия ракетного удара: смотрите видео

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