Вратарь сборной Франции чуть не проглотил саранчу во время матча Чемпионата мира: видео

Насекомые вновь атакуют футболистов во время матчей Чемпионата мира по футболу в России. На этот раз "досталось" вратарю сборной Франции Уго Льорису.

Во время матча четвертьфинала против сборной Уругвая он чуть не проглотил саранчу.

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Видео нападения саранчи на вратаря сборной Франции

Напомним, это не впервые насекомые препятствуют матчу Чемпионата мира. До этого в Волгограде на матче между сборными Англии и Туниса футболистов и болельщиков атаковали мошки.