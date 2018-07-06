Вратарь сборной Франции чуть не проглотил саранчу во время матча Чемпионата мира: видео
Насекомые вновь атакуют футболистов во время матчей Чемпионата мира по футболу в России. На этот раз "досталось" вратарю сборной Франции Уго Льорису.
Во время матча четвертьфинала против сборной Уругвая он чуть не проглотил саранчу.
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Видео нападения саранчи на вратаря сборной Франции
Напомним, это не впервые насекомые препятствуют матчу Чемпионата мира. До этого в Волгограде на матче между сборными Англии и Туниса футболистов и болельщиков атаковали мошки.
Источник: 24 Канал
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