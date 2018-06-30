"Вредно для здоровья": эксперт пояснила, как в Украине процветает опасная отрасль

В Украине процветает интенсивное животноводство, которое признали одной из самых опасных для окружающей среды и здоровья населения.

Об этом рассказал експертка по экологизации сельского хозяйства, ОО "Екодия" Анной Даниляк, сообщает "Общественное радио".

По ее словам, ситуация с "Гавриловский цыплятами" – это прецедент, такого до сих пор не бело в Украине. Однако она отметила, что проблема системная и не является типичной только этого предприятия.

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Даниляк отметила, что крупные фермы и птицефабрики наносят огромный вред и при этом их никто не контролирует.

Дело в том, что производство столь интенсивное и сконцентрировано в одном месте, что невозможно все это утилизировать и переработать безопасным способом,

– добавила експертка.

Она отметила, что в ЕС настолько интенсивных и концентрированных птицефабрик нет, поскольку там действуют регулятивные меры, которые просто делают невозможным строительство столь масштабных комплексов.

"Гавриловские цыплята" одновременно удерживают около миллиона цыплят, для сравнения – только в одном комплексе в Винницкой содержится 1,5 миллиона цыплят. А таких комплексов является 12 и еще 10 они строят. То есть это 12 участков, где выращивается одновременно по 1,5 миллиона. И все в одном месте", – разъяснила Даниляк.

Она добавила, что похоже по масштабам интенсивное животноводство существует разве что в США, "где можно разместить подальше от населенных пунктов такие большие производственные мощности".