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Все развенчанные мифы и лайфхаки от Супрун: список

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Развенчанные мифы и лайфхаки от Супрун
Развенчанные мифы и лайфхаки от Супрун / lady.tut.by

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун собрала все сообщения о самых распространенных медицинских мифах, советы относительно здоровых привычек и полезные лайфхаки в удобном формате.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Наши наиболее популярные заметки о здоровом образе жизни, медицинские мифы и коммерческие диагнозы. Все – чтобы вы были здоровы. Собрали в одной публикации полезные посты, которые больше всего понравились нашим читателям", – пояснила Ульяна Супрун.

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Развенчанные медицинские мифы:

- Манту можно мочить;
- Сидеть на холодном можно;
- А еще можно хрустеть пальцами;
- Перекись водорода не обеззараживает раны;
- Гомеопатия не работает;
- Не бойтесь сквозняков;
- Мифы об инсульте;
- Мифы о боли в спине;
- Массовая флюорография здоровых людей не останавливает туберкулез;
- Бахилы в медучреждении нужны не всем.

Здоровые привычки:

- Пейте воду;
- Питайтесь правильно;
- Мойте руки;
- Бросайте курить;
- Делайте упражнения для здоровья спины;
- Чистите зубы не меньше 2-х минут;
- Не делайте "подкаты" своему здоровью;
- Советы для всех, кому не хватает времени на тренировки;
- Не теряйте голову из-за вашего смартфона.

Разоблаченные коммерческие диагнозы и процедуры:

- Остеохондроз;
- Вегето-сосудистая дистония (ВСД);
- Дисбактериоз;
- Тонус или гипертонус матки;
- Электрофорез;
- Магнитотерапия;
- МРТ во время боли в спине;
- Диск из позвоночника вылететь не может;
- Позвонок тоже не может вылететь;
- Препараты, которые не рекомендуется принимать от гриппа и простуды.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Медицина Лечение Профилактика заболеваний Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Медицинская реформа
Источник: 24 Канал
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