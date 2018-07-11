Все развенчанные мифы и лайфхаки от Супрун: список

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун собрала все сообщения о самых распространенных медицинских мифах, советы относительно здоровых привычек и полезные лайфхаки в удобном формате.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Наши наиболее популярные заметки о здоровом образе жизни, медицинские мифы и коммерческие диагнозы. Все – чтобы вы были здоровы. Собрали в одной публикации полезные посты, которые больше всего понравились нашим читателям", – пояснила Ульяна Супрун.

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Развенчанные медицинские мифы:

- Манту можно мочить;

- Сидеть на холодном можно;

- А еще можно хрустеть пальцами;

- Перекись водорода не обеззараживает раны;

- Гомеопатия не работает;

- Не бойтесь сквозняков;

- Мифы об инсульте;

- Мифы о боли в спине;

- Массовая флюорография здоровых людей не останавливает туберкулез;

- Бахилы в медучреждении нужны не всем.

Здоровые привычки:

- Пейте воду;

- Питайтесь правильно;

- Мойте руки;

- Бросайте курить;

- Делайте упражнения для здоровья спины;

- Чистите зубы не меньше 2-х минут;

- Не делайте "подкаты" своему здоровью;

- Советы для всех, кому не хватает времени на тренировки;

- Не теряйте голову из-за вашего смартфона.

Разоблаченные коммерческие диагнозы и процедуры:

- Остеохондроз;

- Вегето-сосудистая дистония (ВСД);

- Дисбактериоз;

- Тонус или гипертонус матки;

- Электрофорез;

- Магнитотерапия;

- МРТ во время боли в спине;

- Диск из позвоночника вылететь не может;

- Позвонок тоже не может вылететь;

- Препараты, которые не рекомендуется принимать от гриппа и простуды.

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