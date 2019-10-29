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      Все законопроекты, подготовленные нынешним финансовым комитетом, нужно отозвать, – эксперт

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      Виктор Скаршевский
      Виктор Скаршевский / 112.ua

      Все законопроекты, подготовленные нынешним финансовым комитетом, нужно отозвать и проверить на предмет коррупции.

      Такое заявление в эфире телеканала "112 Украина" сделал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

      "Я думаю, чтобы вернуть репутацию и вообще, в принципе, выйти из этого скандала красиво и эффективно, необходимо прекратить работу этого комитета и проверить полностью все законодательные акты, которые проходили этот комитет на элемент коррупции", – считает он.

      Позже он уточнил, что "когда говорю приостановить и провести аудит, необходимо приостановить работу – это отозвать по большому счету". Скаршевский отметил, что законопроекты проходят такую проверку, но она скорее "механическая".

      Посмотреть, была ли коррупция также и в других законопроектах, потому что если глянуть, именно этот комитет – как раз источник очень многих скандалов. Во-первых, то, что мы видели с ФОПами то, что происходит наезд на ФОПов. То, что происходит с табачной отраслью. Уже объявили о планах и даже частично прекратили работу некоторые табачные фабрики – одни из самых крупных плательщиков налогов. Перераспределение на рынке оценочных услуг,
      – отмечает он.

      Напомним, 18 октября налоговый комитет ВРУ не смог поддержать законопроект № 2047-д об отмене коррупционных схем в оценке недвижимости. Появились заявления о якобы подкупе 11 членов комитета, которые получили за голосование "против" по 30 тысяч долларов.

      Через некоторое время СМИ сообщили, что Офис президента требует от членов финансового комитета пройти тестирование с применением полиграфа в связи с этим голосованием.

      САП открыла производство для проверки опубликованной в СМИ информации.

      Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.

      blog_ava
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      Теги: Налоговый кодекс Налоги Министерство финансов Украины Коррупция
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