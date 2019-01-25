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      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса

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      Харьковская область за год продает примерно столько же дерева, как и Львовская – вполне официально. Хотя на западе довольно много крупных лесных массивов, а на востоке в основном степь, а все леса – искусственные. Недавно журналисты Центра расследований получили письмо, которое заставило подробнее заглянуть и выяснить, что же творится в харьковском лесничестве.

      Информатор пожелал остаться анонимным, как и автор письма. Он долго и подробно рассказывал о лесничествах, которые всегда вели сплошные рубки на своих территориях.

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      Но если раньше речь шла о пяти гектарах в год, то на протяжении последних лет вырезали уже более 300 гектаров. Заброшенное старое лесничество вблизи села Козиевка ликвидировали несколько лет назад и объединили с соседним. Рядом с ним стоит тентованная фура, а возле нее – лесовоз, который готов начать отгрузки леса.

      Журналисты встретили первый лесовоз уже на подъезде к Козиевке

      Представитель местного "Гутянского лесхоза" тоже на месте, однако прокомментировать ситуацию он не смог: убегал от журналистов с телефоном в руках, ему вроде срочно надо было доложить о чрезвычайной ситуации на участке.

      По правилам, каждое срубленное дерево должно получить бирку до конца рабочего дня. Однако хорошо видно, что на обочине – примерно сотни кубов дуба, а некоторые деревья лежат там без бирок уже более недели.

      100-летний дуб срезали как в рамках санитарной рубки, и надлежащей отметки нет

      После телефонного разговора с руководством, к работнику лесхоза пришло озарение: он уже точно знал, что рубка официальная и пообещал, что скоро приедут мастера и все промаркируют.

      Впоследствии до лесничества прибыл руководитель отдела государственного предприятия "Гутянский лесхоз" Константин Лещенко. Он заверил, что лес режут законно – проходит плановая санитарная рубка.

      Мы не можем определить, сколько гектаров вырубаем за год. Площадь сплошной рубки может быть разной. Ну, это примерно 62-70 гектаров,
      – отметил Лещенко.

      Однако эти цифры не совпадают с указанными в документе от Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства: там значится только 25 гектаров. В ответ на такой факт глава "Гутянского лесхоза" убеждал, что в области имели в виду данные лишь о шести месяцах.

      Сплошная рубка-намного хуже, чем санитарная. Если же посмотреть на леса Краснокутского района со спутника, видны десятки гектаров вырезанного леса. Внешне он выглядит как целый, а внутри – давно гуляет ветер.

      Вид на леса Краснокутского района со спутника

      За две недели там нарезали не менее 300 кубов древесины. Минимальная рыночная стоимость такого количества дуба – 1 миллион гривен. Лесники уверяют: не имеют никакого отношения к той вырубке, поскольку она происходит на территории сельского совета. Однако это – неправда. На кадастровой карте видно, что границы сельского совета заканчиваются на опушке, то есть нелегалы режут государственный лес.

      В лесном бизнесе крутятся бешеные деньги. Лишь один "Гутянский лесхоз" официально имеет лимит летней вырубки в 16,5 тысяч кубов. Рубят, по большей части, дубы. Рыночная стоимость такой древесины составляет 50 миллионов гривен в год. Только в Харьковской области таких лесхозов более 10, поэтому в масштабах страны говорится о миллиардных потоках.

      Какие сомнительные меры применяют правоохранительные органы – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Экология Новости Харькова Деньги Расследования ЦРУ
      Источник: 24 канал
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