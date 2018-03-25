Вскоре Apple представит бюджетный iPad, – СМИ

27 марта, во время конференции WWDC, Apple может представить дешевые iPad и программное обеспечение для образования.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает​ grifonsoft.ru.

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Как отмечает издание, Apple всегда пыталась уделять внимание образованию и школам. Как сообщил Bloomberg источник в компании, место проведения презентации изменилось: мероприятие проведут в Чикаго, а не в Калифорнии, на базе местного технического колледжа Лейн.

Тогда же Apple представит бюджетный iPad со специальным программным обеспечением для обучения. Таким образом корпорация планирует отвоевать долю "школьного" рынка у Micrоsoft и Google.