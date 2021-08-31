Это произошло на свалке кооператива "Экология", которая расположена возле села Абрикосовое. К спасателям обратились примерно в 11 часов утра.
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Спасатели приехали тушить свалку / Фото ГСЧС Одесской области
Тушили несколько часов
Когда пожарные приехали, пылало уже примерно 300 квадратных метров. Огонь начали тушить, однако это было непросто. Поэтому для тушения понадобилось более 2 часов.
Пожар на свалке под Одессой / Фото ГСЧС Одесской области
Следует отметить, что неделей ранее на этой же мусорной свалке был другой пожар. 23 августа пылало 200 квадратных метров. В обоих случаях специалисты считают, что возгорание случилось из-за заноса источника огня извне.
Спасатели тушат свалку под Одессой: смотрите видео ГСЧС Одесской области