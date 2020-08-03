Сразу в двух заместителей городского главы Одессы Геннадия Труханова подтвердили COVID-19. Еще один вице-мэр ушла на самоизоляцию и ждет результата ПЦР-теста.

О вспышке коронавируса в одесской мэрии стало известно 3 августа, сообщает "Думская" со ссылкой на источники в мэрии.

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Заболевших COVID-19 в одесской мэрии

Коронавирусом заболел и.о. вице-мэра Дмитрий Жеман . Болезнь у него выявили 1 августа.

. Болезнь у него выявили 1 августа. Диагноз COVID-19 подтвердился у заместителя Одесского городского главы Павла Вугельмана.

Также на самоизоляцию ушла еще один вице-мэр Светлана Бедрега. Вскоре она должна получить результаты ПЦР-теста.

Интересно, что до получения положительного результат ПЦР-теста Жеман участвовал в массовых мероприятиях.

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