Вспышка коронавируса в мэрии Одессы: два заместителя Труханова больны COVID-19
Сразу в двух заместителей городского главы Одессы Геннадия Труханова подтвердили COVID-19. Еще один вице-мэр ушла на самоизоляцию и ждет результата ПЦР-теста.
О вспышке коронавируса в одесской мэрии стало известно 3 августа, сообщает "Думская" со ссылкой на источники в мэрии.
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Заболевших COVID-19 в одесской мэрии
- Коронавирусом заболел и.о. вице-мэра Дмитрий Жеман. Болезнь у него выявили 1 августа.
- Диагноз COVID-19 подтвердился у заместителя Одесского городского главы Павла Вугельмана.
Также на самоизоляцию ушла еще один вице-мэр Светлана Бедрега. Вскоре она должна получить результаты ПЦР-теста.
Интересно, что до получения положительного результат ПЦР-теста Жеман участвовал в массовых мероприятиях.
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Коронавирус в Одессе: главное
- По состоянию на 3 августа в Одессе подтвердили 3482 случая заражения COVID-19. Из них 1354 человека уже выздоровели, а 48 больных, к сожалению, умерли.
- Одесская область и город Одесса попали в зеленую зону. Минздрав постановил, что в общественных зданиях или транспорте люди должны находиться в масках или респираторах, а перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
- Также в Одессе разрешили проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров, а кинотеатры работают с заполненностью на 50%.