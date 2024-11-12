Утерли бы нос Путину: Украина от США могла бы получить интересную гарантию безопасности

Предоставление гарантий безопасности по передаче Украине западного оружия обсуждаются уже давно, как и вопрос вступления нашей страны в НАТО. Украина может выдвинуть другое интересное альтернативное предложение, если США действительно станут инициатором того, чтобы наше государство на 20 лет не могло стать членом Альянса.

Так, Украина могла бы стать союзником США. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, отметив, что предложение принесет пользу не только Украине и новому президенту Дональду Трампу, но и утрет нос Владимиру Путину.

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Украина от США могла бы получить интересную гарантию безопасности

Гарантии безопасности для Украины могут заключаться не только в том, что наша страна получит в военно-техническом плане. Эти моменты уже достаточно давно обсуждаются на "Рамштайн".

В конце концов, наше государство уже имеет динамику наращивания собственных военных возможностей. В Украине открываются новые производства, заводы и даже центры обслуживания западного оружия, техники. Важно, чтобы эти все процессы не останавливались.

Отталкиваясь от вероятного будущего требования к Украине, отказаться на 20 лет от членства в НАТО, Украине надо мгновенно предлагать контраргумент, то есть альтернативное решение.

Если это действительно будет инициативой США и их будущего президента, взамен мы будем настойчиво просить в тот же день на 20 лет объявить нас основным союзником США вне НАТО,

– пояснил эксперт по международной безопасности.

По его словам, такое предложение даст Трампу много бонусов, для примера, вопрос вступления Украины в НАТО снимется официально для России, которая уже не сможет ни за что "цепляться".

Интересно! Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок высказал мнение о том, что нерешительность НАТО взять Украину в Альянс может подтолкнуть Европу в другое направление развития по укреплению обороноспособности. По его словам, если ЕС будет выделять больше средств на изготовление оружия, то это будет лучшей гарантией для Украины, чем возможность когда-то стать членом НАТО.

Более того, такой статус будет означать укрепление обороноспособности и увеличение боеспособности Вооруженных Сил Украины благодаря военной помощи от Соединенных Штатов. Администрации Трампа же не нужно будет искать механизмы, как продолжать оказывать эту помощь нашей стране.

Мы получим стабильную правовую и политическую рамку того, как будет поступать помощь из США, и определенный геополитический статус. Конечно, что это не заменит статус члена Украины в НАТО,

– подытожил Жовтенко.

К слову, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что членство Украины в НАТО является лишь вопросом времени, альтернативы этому нет. По его словам, убедить те страны, которые против этого, вполне реально.

В то же время президент ПА НАТО Джерри Коннолли отметил, что для вступления Украины в Альянс нужно закончить войну и восстановить суверенитет над своими территориями.