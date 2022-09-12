В Херсонской области россия пробует перебрасывать резервы через Днепр, но ВСУ препятствуют, – Британия

Российским военным не удается перекидывать силы на Юге через реку Днепр. ВСУ держат под огневым контролем логистику врага и не дают врагу опрокинуть резервы.

Россия не может отремонтировать поврежденные мосты

Об этом говорится в разведывательном отчете Минобороны Британии. Сообщается, что на Юге, около Херсона, россия, вероятно, изо всех сил пытается перебросить достаточные резервы через Днепр к линии фронта.

Кстати В Херсонской области оккупанты отходят с некоторых позиций: Генштаб рассказал о значительных потерях врага

Однако импровизированный понтонный мост, который оккупанты начали строить более двух недель назад, остается незавершенным.

Украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, так часто бьет по переправам через Днепр, что россия не может отремонтировать поврежденные мосты.

– заявила британская разведка.

ВСУ держат под огневым контролем логистику врага

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