Хотят вывести свои подразделения из-под Бахмута: ВСУ нашли рацию российского солдата
Источник:Necro Mancer
Россияне продолжают свое "отрицательное наступление" на подступах к Бахмуту. Во время очередной зачистки территории возле города украинские воины обнаружили интересную находку – рацию командира одной из российских рот.
Более того, как оказалось, эта рация еще работала и оккупанты еще пытались передать по ней новости с фронта. Благодаря этой находке ВСУ смогли получить много информации о положении россиян на этом направлении.
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Какую информацию получили украинцы по устройству россиян
Украинские военные опубликовали в сети видео, где показали, как захватчики связывались друг с другом. Из этого разговора наши защитники узнали, что россияне не могут связаться со своим командиром, поскольку, вероятно, он погиб на поле боя.
ВСУ нашли рацию российского командира под Бахмутом: видео Necro Mancer
Один из украинских служащих предположил, что устройство принадлежало российскому ротнику, который был единственным звеном связи между солдатами и высшим военным командованием. Кроме этого, ВСУ выяснили, что захватчики "как стемнеет" планируют отходить от позиций, которые они занимали длительное время.
Украинские защитники наступают под Бахмутом
- Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники совершают тактические действия в двух направлениях в пригороде Бахмута. Она подчеркнула, что сейчас идут активные боевые действия, поэтому нет конкретных цифр.
- О продвижении наших сил информировал и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях.
- Прокомментировал украинские наступательные действия в Бахмутском направлении и Михаил Подоляк. По его словам, эти действия предшествуют долгожданному контрнаступлению Вооруженных сил.