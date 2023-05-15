Хотят вывести свои подразделения из-под Бахмута: ВСУ нашли рацию российского солдата

Россияне продолжают свое "отрицательное наступление" на подступах к Бахмуту. Во время очередной зачистки территории возле города украинские воины обнаружили интересную находку – рацию командира одной из российских рот.

Более того, как оказалось, эта рация еще работала и оккупанты еще пытались передать по ней новости с фронта. Благодаря этой находке ВСУ смогли получить много информации о положении россиян на этом направлении.

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Какую информацию получили украинцы по устройству россиян

Украинские военные опубликовали в сети видео, где показали, как захватчики связывались друг с другом. Из этого разговора наши защитники узнали, что россияне не могут связаться со своим командиром, поскольку, вероятно, он погиб на поле боя.

ВСУ нашли рацию российского командира под Бахмутом: видео Necro Mancer

Один из украинских служащих предположил, что устройство принадлежало российскому ротнику, который был единственным звеном связи между солдатами и высшим военным командованием. Кроме этого, ВСУ выяснили, что захватчики "как стемнеет" планируют отходить от позиций, которые они занимали длительное время.

Украинские защитники наступают под Бахмутом

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские защитники совершают тактические действия в двух направлениях в пригороде Бахмута. Она подчеркнула, что сейчас идут активные боевые действия, поэтому нет конкретных цифр.

О продвижении наших сил информировал и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях.

Прокомментировал украинские наступательные действия в Бахмутском направлении и Михаил Подоляк. По его словам, эти действия предшествуют долгожданному контрнаступлению Вооруженных сил.